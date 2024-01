Carlos Sánchez ya se prepara para darlo todo con San Lorenzo: "Esperamos llegar de buena forma"

Carlos Sánchez ya se prepara para volver a la acción con San Lorenzo. El 'ciclón' junto con la 'roca' desde ya se ponen las pilas para enfrentar lo que serán sus competiciones para este año 2024.

Una vez iniciada la pretemporada e incluso, llegando a sus etapa final de esta fase precompetitiva , habló el volante de marca colombiano con 'ESPN' en donde comentó varias cosas respecto al club, e incluso pudo contar alguna que otra anécdota.

En primera instancia, se centró en el futuro cercano, pues dentro de poco iniciará la Liga de Argentina en donde buscará ser, una vez más, protagonista. "Ya se acerca la fecha estelar del comienzo del torneo y hemos estado bajando intensidad un poco para recibir el torneo de la mejor manera, pero esta semana ha sido dura, intensa. Esperamos llegar de buena forma a la fecha 27 de enero", confirmó el jugador.

Por otro lado, habló un poco de su llegada a San Lorenzo, cómo se dio y cuáles son las aspiraciones que tiene con San Lorenzo para este año 2024. "Lo primero es que, mucho antes de venir, siempre hablamos con la gente que me representa y llegué en un momento que Argentina es campeón del mundo. Es un torneo que siempre admiré, que siempre se compite cada fin de semana hay mucha competencia y nada estoy muy contento. Me han tratado muy bien", confirmó.

Carlos Sánches y Rafael Pérez con San Lorenzo. @SanLorenzo

Cambiando un poco el tema, también reveló ciertos detalles de lo que tuvo que hacer para finalmente estampar su firma en un contrato que lo vinculara con los 'cuervos'. "No cualquiera resigna parte del sueldo y es que la motivación es otra, ya no es el dinero, sino es poder sembrar una semilla en aquel chico joven, que pueda crecer, llegar a lugares de privilegio y cumplir su sueño como futbolista", confesó.

Finalmente, dio su punto de vista del balompié en el país campeón del mundo y la razón que muchos jugadores colombianos no hayan logrado brillar lo suficiente para destacar en Argentina. "Desde mi experiencia, no es fácil asentarse en el futbol argentino. Hay un tema deportivo y psicológico, todo lo que es el entorno del futbol argentino hay que manejarlo muy bien. Es exigente y lo vive de una manera distinta en Colombia. Si un joven no tiene la fortaleza mental de superar eso, es muy difícil adaptarse, mas allá del talento", terminó por describir Carlos Sánchez.