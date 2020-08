Carta abierta a James Rodríguez: "felicitaciones por la dedicación que le metes a tu profesión"

View this post on Instagram

@butypineda - JR: Es de admirar a personas, que han representado cosas tan importantes en la vida de uno y bueno creo que voy a contar una breve historia, desde que nos conocimos hasta el día de hoy, todo comenzó en envigado en el 2004 cuando teníamos corta edad, éramos niños, con principios que sólo pensábamos en divertirnos pero en ese momento entro al salón de mi clase un persona que desde ese día sentí una conexión de hermandad, ese día entro el 10, el mago, el mono, o cómo me dice el ( Mi Papá ??), una estatura mediana, con las ilusiones de jugar fútbol, pero su primer equipo le exigía estudiar, para tener buenas bases para el futuro ! Desde ese momento se convirtió en uno de mis compañeros que apenas nos veíamos nos reíamos hablábamos de fútbol, hasta que enredábamos a un profesor de sociales hablando del fútbol para que nos pasara, la materia Jajajaja jajaja, en un año de estudiar junto, en la sala de informática me dijiste que ibas hacer el NÚMERO 10 de la selección y te has convertido en el mejor jugador de mi país ???? ( Respeto todas las opiniones pero para mi es el mejor ) Das mucho Melo mago ! Potter !Y has conseguido cosas extraordinarias como persona y cómo profesional panita felicitaciones por ese corazón y la dedicación que le metes a tu profesión, como padres sos excelente hijo y te admiro a pesar que a veces tenemos puntos de vista diferentes y peleemos siempre va a ver una amistad. Dios te bendiga siempre y que seas feliz con la decisión que vallas a tomar. Siempre voy a estar ahí jefe ! Dios lo bendiga ! @jamesrodriguez10 • • • #jamesrodriguez #shannondelima #salomerodriguez #samuelrodriguez #jamesrodriguez10 #jamesrodriguez16 #Dios #amor #j10 #jr10 #rm #colombia