Caso Sebastián Villa: “Boca Juniors no puede tener en su equipo a una persona violenta”

El futuro de Sebastián Villa sigue siendo una incógnita . Pese a que su expareja Daniela Cortés y el abogado que la defiende en la causa por violencia de género, Fernando Burlando, estuvieran de acuerdo en que tuviera la posibilidad de volver a jugar; desde Argentina empiezan a llegar voces en contra para que esto no suceda.

Una de ellas es la de Paula Ojeda, abogada del departamento de género de Vélez Sarsfield, quien habló en ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’ y se refirió al caso del futbolista colombiano y a cómo desde su club tienen protocolos para este tipo de temas.

“El jugador que haya cometido un delito y tenga causa judicial vigente, no es un ejemplo a seguir. El club debe separarlo inmediatamente hasta que se tenga una respuesta de la sentencia, más allá que haya habido un perdón entre las partes. Eso no es suficiente”, sostuvo la jurista.

“En Vélez, dentro de los contratos de los jugadores empezamos a colocar una cláusula sobre violencia de género, según con nuestros protocolos establecidos. En dado caso de que el futbolista incumpla esto, será expulsado inmediatamente del club sin ninguna repercusión legal en contra de la institución”, remarcó.

Y es que, para Ojeda, en el caso de Sebastián Villa se debe “tener una responsabilidad social por parte de las instituciones deportivas de no dejar que personas con estos antecedentes estén utilizando los colores de su club. En Argentina estamos luchando contra eso”.

“Más allá del acuerdo entre la víctima y su abogado, no excluye al club de su responsabilidad. Boca Juniors puede utilizarlo, nosotros no podemos interferir en eso , pero no debería tener en su equipo a una persona violenta. Tenemos que reeducar al jugador del fútbol y enseñarles que también hacen parte de una sociedad”, concluyó.

