César Murillo, de ser futbolista profesional a preparador físico de estrellas como Falcao García

En las recientes semanas en las redes sociales se vio a Falcao García junto a otras estrellas del fútbol como Paul Pogba y Paulo Dybala, y la historia de este junte se dio por otro colombiano: César Murillo, un pereirano quien es un exjugador y ahora preparador físico y que estuvo entrenando durante varios días a estas figuras del balompié.

Por eso, en GolCaracol.com hablamos con este ‘cafetero’ que radica en Miami y que es el hombre de confianza de estos atletas y ejemplos a seguir para muchos amantes de la pelota.

Murillo contó su historia, comenzando por sus años en el fútbol profesional en Colombia y en países en el exterior, pero luego del retiro quiso seguir vinculado al deporte y en las recientes semanas tuvo el honor y el privilegio de mostrar su trabajo a estas estrellas como Falcao García, Paul Pogba, Paulo Dybala y Juan Fernando Quintero.

¿Quién es César Murillo?

“Yo soy de Colombia, nací en Pereira pero mantuve mucho tiempo viviendo en Bogotá. Desde los 14 años y 15 años me fui a Bogotá porque se me abrió la posibilidad de ir a jugar a Millonarios, entonces allá comenzó todo mi proceso deportivamente. Ya después comencé a hacer mi carrera en el fútbol, jugué profesional durante alrededor de 9 años en equipos como Millonarios, La Equidad, Expreso Rojo, algunos equipos de la Primera B, también en Bolivia, Ecuador y me retiré en Estados Unidos, en el 2015. Jugaba de lateral derecho o de volante de marca”.

¿Y cómo empezó ese enfoque sobre ser preparador físico?

“Cuando jugaba en Millonarios, en Bogotá, estudié en la Santo Tomás, estudié cultura física, deportes y recreación y ahí comenzó esta carrera. Siempre quise hacer algo relacionado con el fútbol y nació esta carrera de preparador físico y hoy en día me dedico a esto. Yo tenía claro que también era importante capacitarse para luego de jugar al fútbol tener un plan b. Hice esta carrera, acá me he venido capacitando, hay muchas universidades especialistas en preparación física, muchas certificaciones he hecho a nivel internacional”.

Tuvo unas semanas soñadas recientemente con estrellas del fútbol, ¿cuéntenos de esa experiencia?

“Todo nace a raíz de que he venido trabajando con Juan Fernando Quintero más de un año, cada vez que viene a Miami lo ayudo con su acondicionamiento, con su preparación, para no quedarse quieto, En la última visita coincidió de que entrenaran con Pogba y él es muy amigo de Paul y un día teníamos sesión con ‘Juanfer’ y él lo invitó, Pogba decidió ir, le gustó el trabajo, la forma en la que dirigimos la clase. Quintero se fue a River Plate y Pogba quedó y quería que trabajara con él y me dijo que si yo estaba disponible y yo le dije que claro. Fue algo impresionante y de mucho honor ayudar a estos deportistas”.

¿Y con Falcao García como fue el acercamiento, con esta figura de nuestro país?

“Luego por medio de Paul Pogba salió Paulo Dybala, tuvimos varias sesiones juntos, y por amistad en común en Miami salió Falcao. Un amigo de él es muy amigo de una amistad de acá y estaban como hablando y preguntaron quién está entrenando a Pogba y Dybala, me recomendó, me contactó, coordinamos y Falcao se unió y para él también era confianza entrenar todos juntos”.

¿Qué tal Falcao, qué lo impresionó de él?

“Falcao cuando lo vi la primera vez yo solo pensé en que él es nuestro orgullo como atleta y persona, como se ve y transmite es lo mismo en persona: alguien humilde, tranquilo, educado, muy sencillo la verdad. Como profesional sabemos que Falcao tiene una edad grande para el fútbol y por como se mantiene, su porcentaje de grasa, como entrena, llegaba cumplido, es un profesional del deporte, del fútbol, por eso sigue jugando en la élite. Sigue vigente y mientras se mantenga y lo acompañe la salud va a seguir y tendremos a Falcao por más tiempo”

¿Cómo tomó el reconocimiento que le dio Falcao en redes sociales?

“No me lo esperaba, yo no pido ese tipo de cosas, si quieren subirlo es porque quieren, pero que el tuviera ese detalle eso fue de mucho honor y siempre se lo dije que agradecido por esas menciones y bueno, es poder disfrutar también”

¿Cómo nace su marca de ‘FutBoxing’, el proyecto al que asisten figuras del fútbol?

“Es una marca mía, nace luego de que a mis clientes personalizados les hago las clases e interactuo mucho con boxeo, yo no soy entrenador de boxeo, pero usé este deporte para hacer la clase más divertida y por supuesto con el fútbol también, con el balón como elemento interactivo. Uno de mis fuertes es entrenar atletas de alto rendimiento, pero no son los clientes diarios. Tuve también la oportunidad de al principio de trabajar con J Balvin, estuve en gira con él, en el 2017 y gracias a él le dimos fuerza a la marca”.