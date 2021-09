No, gracias.

Champions League: Atalanta contará con Duván Zapata, pero no con Luis Muriel, que sigue lesionado El equipo de Bérgamo se mide al Villarreal, pero tendrá la baja sensible del delantero atlanticense, quien no se ha recuperado. Sin embargo, el ‘Toro’ espera liderar con goles, este martes, desde las 2:00 p.m.