Champions League: Luis Muriel afirmó que “si lo das todo y crees, puedes ganar contra cualquiera”

Luis Muriel es figura y así mismo fue el escogido para hablar en rueda de prensa a un día del partido entre Atalanta y Real Madrid , por Champions League.

El atlanticense analizó lo que significa para todos enfrentarse a un grande de Europa como el equipo ‘merengue’.

"Lo estoy viviendo viviendo con mucha alegría, jugar contra el Real Madrid siempre es prestigioso. Creo que para afrontarlos hay que poner todo lo que tenemos disponible en el campo, es la única forma de hacer grandes actuaciones. Con el Sevilla estamos ganó 3-2 en casa jugando un gran partido y en gran forma en este momento. Si lo das todo y crees en tus características puedes ganar contra cualquiera. Jugando como sabemos podemos competir al más alto nivel”, afirmó.

Además, señaló que para él es importante siempre transmitir felicidad cuando juega: “es una filosofía de vida, trato de contagiar a mis compañeros también. Por mi forma de ver la vida es así, pero trato de no mostrar situaciones que no me hacen feliz. Prefiero mostrar feliz a Muriel”.

El oriundo de Santo Tomás también se refirió en profundidad a lo que significa el Real Madrid en Champions League, siendo el máximo ganador de este certamen internacional.

“Hay que tener cuidado y entender a qué equipo nos enfrentaremos. El Real no deja de ser un gran equipo si tiene tantas lesiones. Daremos lo mejor, creo que nada cambia a pesar de las lesiones. los últimos partidos, la historia de la Real está clara: cuando no juega bien en la Liga llega a la Champions y saca el conejo del sombrero”, finalizó este martes en rueda de prensa.