Charlie Adam, exjugador de Rangers: "Alfredo Morelos le faltó el respeto a sus compañeros"

El pasado fin de semana, en Escocia se vivió un nuevo partido de una de las rivalidades más grandes del fútbol mundial, pues Rangers se midió frente a frente contra Celtic, en la final de la Copa de dicho país, juego que dejó como saldo una victoria 2-1 a favor del conjunto 'trébol'. El colombiano Alfredo Morelos anotó el tanto de los 'azules', no obstante, también fue protagonista luego de ser sustituido, pues tuvo un gesto que fue duramente criticado por Charlie Adam, exjugador y referente del club.

El delantero Alfredo Morelos apareció como inicialista para disputar el 'clásico del Old Firm' con la camiseta del Rangers con la misión de ser la referencia en ataque y consagrarse con las mieles del gol como se ha vuelto costumbre. Y el cordobés no falló, al minuto 64 anotó el tanto del descuento y metió en el encuentro a su equipo que a esa altura ya perdía 2-0.

A pesar su anotación, el técnico Michael Beale decidió sustituirlo al 76' para que ingresara al terreno de juego Antonio Colak. Una vez salió de la cancha, Morelos salió con cara de pocos amigos y pateó una de las neveras en el banquillo de suplentes. Al final no hubo tiempo para más y Celtic fue el equipo que sumó un nuevo trofeo sus vitrinas.

Morelos recibió elogios por su gol y su 'olfato' en zona ofensiva, sin embargo, como era de esperarse su reacción a la hora de ser relevado no paso desapercibida. El exfutbolista del Rangers, Charlie Adama, reprochó la acción del colombiano. “Obviamente, él estaba frustrado porque acababa de anotar un gol y cinco minutos después lo sacaron. También creo que es una falta de respeto a sus compañeros. Está en un escenario mundial con mucha gente mirando y no se ve bien. No es bueno para el equipo o la cultura dentro del grupo”, sentenció.

Y sus palabras no quedaron allí, pues reconoció que Morelos es clave en el juego, pero que no puede tener ese tipo de comportamientos: “En general no me gusta. Es difícil, pero creo que lo Morelos es una falta de respeto a Michael Beale y Antonio Colak. Alfredo ha sido un jugador fantástico para el Rangers con los goles que ha marcado y entiendo su frustración”.

Ahora solo queda esperar si el colombiano recibirá el respaldo de su DT para el juego de este sábado 4 de marzo contra Kilmarnock, en juego válido por la fecha 28 de la Scottish Premiership.