‘Chicharito’ Hernández sobre Juan Carlos Osorio: “El mejor que he tenido en la selección mexicana”

El delantero le dedicó unas sentidas palabras al entrenador colombiano en sus redes sociales. Héctor Herrera y Miguel Layun fueron los otros futbolistas que se unieron a los agradecimientos.

La salida de Juan Carlos Osorio del seleccionado mexicano todavía está en boca de todos, especialmente en territorio azteca donde los propios jugadores del ‘Tri’ quisieron brindarle unos sentidos mensajes al entrenador colombiano.

Quien tomó la batuta es uno de los referentes de la Selección de México, Javier ‘Chicharito’ Hernández, utilizando sus redes sociales para despedirse de Osorio, a quien catalogó “como uno de los mejores entrenadores que he tenido”.

“Gracias por estos tres años ‘profe’. Gracias por tanto. Es uno de los mejores entrenadores que he tenido. El mejor que he tenido en la selección mexicana sin ninguna duda. Lo quiero y admiro muchísimo profesor. Es un extraordinario entrenador, pero especialmente un ser humano que me enorgullece tanto haber conocido y compartido tantas cosas juntos”, resaltó ‘Chicharito’.

Al delantero del West Ham lo secundaron Héctor Herrera y Miguel Layun, quienes también resaltaron el tiempo compartido con el estratega risaraldense y sus ayudantes.

“Mister Paez, Sierra, Marín, Ríos, gracias. Gracias por vivir con nosotros momentos increíbles, por creer en nosotros, algunas veces, hasta más que nosotros mismos. Me quedo con grandes recuerdos”, escribió Layun.

Mientras que Herrera le agradeció a Osorio y le deseó “éxito en lo que venga en su carrera y bendiciones”.

Solo me queda agradecerle "MISTER OSORIO" éxito en lo que venga en su carrera y bendiciones 🙏🏼 abrazo de hombres 🤗🤜🏻🤛🏻 pic.twitter.com/Gb20vtVPf6 — Héctor Herrera (@HHerreramex) July 29, 2018

Mister, Paez, Sierra, Marin, Ríos, gracias... gracias por vivir con nosotros momentos increíbles, por creer en nosotros, algunas veces, hasta más que nosotros mismos. Me quedo con grandes recuerdos, y cómo esta foto, siempre buscaron la manera de hacernos ir hacia adelante. 👏🏻 pic.twitter.com/uFykUTeR58 — Miguel Layun (@Miguel_layun) July 28, 2018

