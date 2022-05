'Chicho' Arango: "Con Macalister Silva tenemos diferencias por decir que era hincha de Nacional"

El exjugador de Millonarios habló con Gol Caracol desde Estados Unidos y elogió la labor que hace Alberto Gamero con los 'embajadores'.

Cristian 'Chicho' Arango hizo una buena labor jugando con la camiseta de Millonarios, entre 2020 y 2021 y gracias a esas buenas actuaciones se convirtió en figura del fútbol colombiano, fue llamado a la Selección de nuestro país y además de eso, logró marcharse a la MLS, en donde hace parte de la nómina de Los Ángeles FC.

Publicidad

El antioqueño ya se hizo sentir en el balompié estadounidense y desde allí atendió la llamada de Gol Caracol. El delantero, de 27 años, se refirió a ese pasaje por el cuadro azul de Bogotá, tuvo palabras de elogio y agradecimiento con el profesor Alberto Gamero y dejó algo de polémica que se generó cuando aceptó que era hincha de Nacional.

¿Ha visto partidos de Millonarios?

"Sí, tengo grandes amigos allá, los aprecio mucho y siempre los voy a apoyar. Yo veo mucho fútbol colombiano, así que siempre que puedo los miro".

Publicidad

¿Cómo ha visto al equipo?

"Muy bien, el profe Alberto Gamero es un excelente técnico que sabe lo que hace, ha potencializado mucho al grupo y a los chicos jóvenes del club. Creo que van por buen camino".

Si hay algo que se le critica al profesor Gamero es no haber conseguido un título, a pesar de ello se elogia por su manera de jugar. ¿Usted le daría la confianza de seguir, así no consiga ganar?

"Totalmente, si no ha ganado un título es por circunstancias del fútbol. A nosotros nos llevó a una final, que por cosas del deporte no pudimos ganar. El semestre pasado llegó a una instancia que creo que ni las directivas se plantearon. El profe Gamero ha dado un plus más, ahora está en los primeros lugares y creo que va a pelear en las finales. Si le tienen paciencia, en algún momento va a lograrlo, porque está haciendo un proceso con chicos jóvenes; es de admirar lo que ha hecho hasta ahora".

Publicidad

¿Qué significó el profe Gamero para usted?

"Todo. El toque de confianza que me dio fue fundamental, lo que me enseñó para jugar en dupla con Uribe fue muy importante. Me quedaron muchas cosas de él, del profe Felipe Palmesano y del cuerpo técnico. Hasta ahorita sigo implementando lo que me enseñaron, sobre todo ese plus que debe dar un delantero para servir al equipo".

¿Cómo cree que está jugando uno de los pilares de este Millonarios, Daniel Ruiz?

"Es un jugador con mucho talento, que si sigue así, puede dar un gran salto rápidamente. Lo importante es que tiene los pies sobre la tierra, sabe que está comenzando su carrera, no debe bajar la guardia y creérsela muy rápido. Es un gran amigo, va a ser uno de los grandes jugadores de Colombia si sigue así, puede hacer una linda carrera".

Publicidad

¿Todavía se habla con uno de sus grandes socios en Millonarios, con Macalister Silva?

"No, tenemos diferencias frente a lo que pasó, por decir que soy hincha de Nacional. No volvimos a hablar desde entonces, pero es respetable lo que el piense y le haya parecido. A muchos hinchas no les gustó, pero no puedo mentirle a la gente. No volví a hablar con él, pero sí con la mayoría de personas con las que tuve de compañeros".