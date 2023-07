'Chicho' Arango: "Felicité a Gamero, a amigos de Millonarios, lástima que le ganaron a mi equipo"

Cristian 'Chicho' Arango ha sabido cómo ser el referente de un club al cual ha llegado recientemente. El colombiano llegó proveniente del Pachuca y una vez colocada la camiseta del Real Salt Lake ha despegado de la mejor manera, siendo su último golazo contra el Real Salt Lake una prueba ferviente de que el antioqueño no necesita tiempo de adaptación.

Precisamente, en charla en los micrófonos de 'Blu Radio', para el programa 'Blog Deportivo', el atacante pudo hablar del gol que pudo ayudar a su equipo a ganar la primera fecha de la Leagues Cup 3-0 enfrentado al Seattle Sounders. "Fue una inspiración del momento. También se ha trabajado, obviamente, en los duelos en los entrenamientos. Pero, gloria a Dios por que me salió en un partido oficial", dijo el futbolista paisa.

Igualmente, habló del proceso de adaptación que ha llevado tanto él mismo, como su familia luego de haber pasado por México unos cuantos meses, asegurando que gran parte de que el proceso de adaptabilidad haya sido rápido, se dio gracias a sus compañeros de equipo. "Estoy muy contento. Mi familia está muy feliz, estoy tranquilo, mi familia está tranquila, está disfrutando el proceso entonces, por el momento estamos conociendo la ciudad. Los muchachos del equipo me han hecho sentir como si ya hubiera jugado desde hace mucho tiempo atrás en el equipo. Entonces estoy muy contento de poder entrenar en el equipo y disfrutar de lo que más me gusta, entonces estoy disfrutando de todo, la verdad", aseguró el delantero.

Siguiendo con el tema, habló del cariño recibido por los hinchas del equipo, afirmando que ha sentido un gran apoyo por parte de los aficionados. "Desde que llegué a Utah, he sentido ese gran cariño de los fans que siempre he tenido. Entonces, estoy agradecido con cada uno de los fans para poder desempeñarme como hasta ahora y me han hecho sentir como el fichaje histórico del club, entonces estoy muy agradecido, con todo el club y, obviamente, con una gran responsabilidad de poder aportar".

Por otro lado, habló de como la MLS ha venido en ascenso y afirmó que la llegada del astro argentino, Lionel Messi, le dará un punto de inflexión positivo a la liga de fútbol de Estados Unidos. "La liga ya viene en una forma muy buena, viene creciendo cada temporada, siendo cada vez más visible a nivel internacional cada año. Obviamente, la llegada de Lionel Messi le va a dar un toque más de visibilidad a la liga entonces, todo es un plus. Todo lo que llegué a sumar siempre va a ser un plus para la liga y para cada uno de los jóvenes que vienen debutando en esta liga y que puedan tener chances de jugar, para ver si pueden tener más visión a nivel europeo. Entonces es una liga que viene creciendo muchísimo y se ha notado mucho", corroboró el colombiano.

Finalmente, el jugador nacido en Medellín habló de un posible acercamiento a la Selección Colombia. Sin embargo, comentó que no ha habido contactos para volver a portar la camiseta del combinado cafetero. "No he tenido comunicación tan cercana con los muchachos en el grupo y el psicólogo que siempre está al pendiente y, obviamente, los del cuerpo técnico y el staff, que son los que preguntan por mi salud, que son los que si preguntan si estoy bien después de los partidos. Me estoy preparando cada día para poder seguir teniendo chances en la Selección Colombia en algún momento y poder desempeñarme al máximo nivel, como espero", aseguró el número '9'.

¿Qué otras declaraciones dejó Cristian 'Chicho' Arango?

Carlos Andrés Gómez, un colombiano compañero

"Andrés tiene un futuro por delante grandioso. Para poder explotar, tiene que concentrarse en trabajar, en poder desempeñarse en el día a día para poder seguir creciendo como futbolista. Tiene unas capacidades fuera de lo común para ser tan joven, entonces yo se lo he dicho a él. Todo depende de él, del esfuerzo y de la forma en la que él trabaje para poder salir y poder tener una linda carrera"

Millonarios, campeón del Fútbol Colombiano

"Felicité a muchos de los compañeros con los que me las llevo súper bien de Millonarios. Como lo decía antes, el profe Gamero se lo merecía antes, muchos años atrás, lástima que haya sido contra mi equipo. Pero bueno, se lo merecían, muchos de los jugadores se lo merecían y obviamente los felicité. Felicité al profe Gamero. Porque es un título, que es un título que se lo merecía muchos años atrás por el proceso que ha hecho y por cómo trabaja, más que todo. Porque antes de ser técnico es un docente, entonces se lo merece".

Hinchas de Millonarios frente a los de Nacional

"¿Conflicto?, no. Obviamente hay muchos hinchas que viven el fútbol como hinchas. Uno, obviamente, los entiende. Pero, obviamente, hay mucho hincha de Millonarios que reconoce y acepta que soy hincha de Nacional y qué di el todo por el todo cuando estuve en Millonarios, pero que, sin embargo, me respetan a pesar de que sea hincha de Nacional, porque son hinchas racionales. Hay muchos que hablan desde el corazón y desde el sentimiento, también es entendible. Pero sí, como todas las controversias, siempre hay conflicto, siempre hay gente que no le va a gustar. Pero bueno, si es tanto en la vida como en el deporte, a mucha gente le parece mi estilo de juego, un 'crack' o para otros no les gusta mi estilo de juego. Entonces todos son buenos gustos y todo es respetable, pero me quedo con lo bonito que hice para Millonarios que la gente reconoce y, con todo eso, es lo que trato de absorber, la buena energía de la gente y los buenos comentarios"