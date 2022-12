‘Chicho’ Serna: “Me emociona mucho que los hinchas de Boca sigan valorando lo que entregué”

El exjugador colombiano fue incluido, junto a Jorge Bermúdez y Óscar Córdoba, en el once ideal de toda la historia de los ‘xeneizes’, algo que llena de orgullo al antioqueño.

Mauricio ‘Chicho’ Serna dejó su nombre en alto en Boca Juniors, de Argentina, con varios títulos nacionales e internacionales que aún están en la retina de los seguidores, y por eso, hasta la fecha, sigue recibiendo reconocimiento de los hinchas.

¡Los mejores colombianos de Boca Juniors! Hinchas eligieron el once ideal de la historia 'xeneize'

Y es que este lunes, una de las páginas partidarias del club ‘xeneize’ lo escogió a él y a Óscar Córdoba y Jorge Bermúdez, en el once ideal de toda la historia.

Por esa razón, el ‘Chicho’ habló con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ y se refirió a ese reconocimiento por parte de los hinchas.

“Me emociona mucho porque los hinchas de Boca siguen valorando lo que nosotros entregamos cuando nos pusimos la camiseta y que hoy a la distancia, por lo menos Óscar y yo, porque Jorge está trabajando en el club, seguimos defendiendo la camiseta, es un equipo que amamos, es emocionante, así sea por una página partidaria, es el sentimiento de los hinchas”, dijo de entrada Serna.

Además, el exjugador destacó que “yo que solo jugué cuatro años y medio en Boca y estar en la historia de más de 150 años del club, para mí es el mejor premio que puedo recibir”.

Repase acá otras declaraciones del ‘Chicho’ Serna:

*El cariño de los hinchas de Boca, en Argentina

“Yo que paso gran parte del año en Buenos Aires, me la paso más allá que acá, estoy asistiendo a la cancha, veo todos los partidos, el cariño de la gente es incondicional, no hay momento en el que no me lo hagan sentir, que me expresen ese amor y respeto. Por eso uno desde donde puede tiene que devolverle al club todo lo que recibió”.

*Recordó su llegada a Boca Juniors

“En esos clubes realmente usted lo sabe bien que las contrataciones no son de la noche a la mañana, van analizando perfiles y al final, lo que sí fue determinante fueron Bermúdez y Córdoba, porque a ellos les preguntaron y hablaron de más, dijeron que era mejor, y el Bambino tomo la decisión y Macri me compró”.

*Su historia jugando como volante ‘10’

“Seguramente porque vieron que era un ‘10’ mentiroso, y dijeron que mejor de 5 y que iba a defender mejor. Hernán ‘el bolillo’ Gómez fue el que hizo posible que llegara a Nacional, que ya me conocía de divisiones menores, y una vez que él cogió el primer equipo, fue la primera contratación, me llamó, fue una gran noticia y yo jugaba siempre de enganche y por eso me hizo contratar, pero al ver mi dinámica y al ver la forma en la que yo sentía y tenía mi visión de juego me fue cambiando. En la final Nacional vs. América en 1991, expulsan al ‘Chonto’ Herrera y yo me arrimo y le dije que me metía de lateral, yo por lo menos estorbo, tenia dentro de mí las cualidades de defender y así me fueron retrasando y ya con Juan José jugaba de ‘5’”.