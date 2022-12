“¿Chiflidos a Bacca? La gente tiene poca memoria”, agente del colombiano

En entrevista con ‘calciomercato.com’, Sergio Barilla, representante del delantero del Milan, criticó a los hinchas que no tienen en cuenta los números del jugador de la Selección Colombia en el club ‘rossonero’.

“¿Los silbidos de San Siro? Solo puedo decir que a veces la gente tiene muy poca memoria. Hay que analizar los números de Carlos en estas dos temporadas. A partir de eso, todo el mundo puede sacar sus propias conclusiones”, afirmó Sergio Barilla.

En las últimas semanas, medios europeos aseguraron que Álvaro Morata podría pasar al Milan, lo cual pondría en duda el futuro de Bacca en el club ‘rossonero’.

Sin embargo, Barilla fue contundente y no dio pistas de lo que pasará con el exdelantero del Junior: “en este momento no puedo decir nada nuevo, no hay noticias sobre Carlos”.

A pesar de que Bacca marcó 14 goles en la temporada, el Milan terminó en la sexta posición de la Liga de Italia y tan solo clasificó a la Europa League.

