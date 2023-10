Christian Rivera: "Es satisfactorio hacerle un gol a Camilo Vargas, el mejor arquero de Colombia"

¡Momentos de felicidad! Eso es lo que está viviendo Christian Rivera en el Tijuana de México. El jugador colombiano quedó en once ideal de la semana en la jornada 14 de la Liga MX, ya que no solo fue figura en el último partido del club, sino que a su vez anotó uno de los goles con los cuales derrotaron 2-0 a Atlas.

En charla con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', el jugador colombiano habló de lo que ha significado estar en uno de los equipos más importantes y recibir esta distinción. "Muy contento en México y con el presente del equipo, son cuatro años en 'Xolos'. Es la primera vez, aunque he tenido buenos partidos, es la primera vez que me dan una puntuación tan alta en un partido", dijo Christian Rivera.

Y es que el jugador, canterano del Deportivo Cali, recibió una puntuación de 9 puntos, tras el compromiso donde le anotó a Camilo Vargas, arquero del Atlas; hecho por el cual también mostró su emoción. "Cuando salimos del partido, lo saludé, lo admiro mucho, es de gran motivación haberle marcado a él. Es satisfactorio hacerle un gol al mejor arquero, en este momento, de Colombia. Él fue uno de los primeros que me acogió desde mi llegada a México, me ayudó con los contactos. Fue muy lindo y especial marcarle a él", afirmó el 'cafetero'.

*Otras declaraciones

¿Cuál es su posición en 'Xolos' de Tijuana?

"Juego de volante 5, volante de contención. Es decir, como central en la mitad de la cancha. Cuando estaba en el Cali, con Andrés Pérez me saltaba un poco más. Con Pusineri (técnico), jugaba con Andrés Balanta y con Colorado, me sumaba al ataque, captaba los rebotes".

Ser capitán de 'Xolos'...

"Es una linda experiencia, es muy lindo ser el capitán del equipo, creo que todo se ha visto reflejado. Ahora de capitán es nuevo rol, pero he tratado de corresponder a toda esa confianza que me han dado, seguir sumando experiencia y llevar al equipo lo mas alto posible".

Compatriotas en México

"He visto lo que han hecho jugadores como Tesillo, Medina, jugadores importantes y que han estado en la Selección Colombia. En mi caso, llegar a 103 partidos con 'Xolos' y 16 con Querétaro habla muy bien de lo que he venido haciendo acá, que me he podido mantener, lo cual que es difícil en una liga tan competitiva".

Regreso al Deportivo Cali

"Vámonos preparando, se va a cercado el momento. Siempre lo hablo, cuando veo a Harold Preciado o a Nicolás Benedetti les digo: "me avisan para que nos devolvemos juntos". Harold cada vez que va al Cali queda campeón, cosa que Benedetti y yo no pudimos, pero el deseo de volver al Cali está".