Christian Rivera se va para México: dejó al Cali y es nuevo jugador de Xolos de Tijuana

El joven mediocampista fue uno de los puntos altos del equipo ‘azucarero’ en el 2019, y desde suelo mexicano se fijaron en él para reforzarse.

Christian Rivera no seguirá en el Deportivo Cali y su próximo destino es en México, más exactamente en Xolos de Tijuana.

Publicidad

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior. Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.

A través de un comunicado de prensa, el cuadro vallecaucano informó de la salida del joven volante, quien es de la cantera del club.

“El volante Christian Hernando Rivera Cuéllar será nuevo jugador del club mexicano Xolos de Tijuana, equipo con el cual Deportivo Cali ha llegado a un acuerdo por un préstamo con opción de compra por el 70% de sus derechos económicos”, escribieró el elenco ‘azucarero’.

📰 Christian Rivera continuará su carrera en Xolos de Tijuana.https://t.co/RXZYeGg2YR — Deportivo Cali (desde 🏠) (@AsoDeporCali) January 4, 2020

Publicidad

Además, el club destacó que el jugador se fue cedido por un precio de dos millones de dólares y en caso de que el equipo mexicano quiera comparlo deberá pagarles 500 mil dólares adicionales.

Por último, el joven futbolista dio unas declaraciones, mencionando que: “Estoy hoy cumpliendo un sueño, y le agradezco al Comité Ejecutivo por permitir que esto sea una realidad. Tengo sentimientos encontrados, pero no es un adiós sino un hasta luego, y esperaré algún día volver a vestir los colores del Deportivo Cali que es una institución que me lo dio todo, me formó como persona, como jugador y es a quien le debo lo que soy hoy”.

Publicidad

🎥 "Agradezco el apoyo y la confianza que depositaron en mí, hoy estoy cumpliendo un sueño".



Las palabras del volante Canterano a toda nuestra hinchada tras la confirmación de su paso a @Xolos.



¡Muchos éxitos, Christian! pic.twitter.com/L6sTuyU5Yx — Deportivo Cali (desde 🏠) (@AsoDeporCali) January 4, 2020