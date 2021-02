Cindy Álvarez: “Mateus Uribe siempre está a la altura, está enfocado, opacar a Cristiano no es fácil

Mateus Uribe no ha desentonado en Europa, su talento lo ha puesto al servicio del Porto y a pulso y buenas actuaciones se ganó un lugar en la titular y buenos comentarios de la prensa portuguesa.

De hecho, el mediocampista antioqueño viene de tener una noche soñada, nada más y nada menos que frente a la Juventus, liderada por Cristiano Ronaldo, jugador al que opacó durante el juego, con temple, fuerza y entrega en cancha.

Por esa razón, desde suelo luso, Cindy Álvarez , empresaria y esposa de Mateus Uribe, mientras espera a Ángel, tercer hijo que tendrán con “Mate”, como ella le dice de cariño, atendió a GolCaracol.com para hablar del buen presente que vive su pareja, el futbolista del Porto y Selección Colombia.

¿Qué decir del buen presente de Mateus Uribe en Porto?

“Realmente Mateus siempre ha sido un jugador excepcional, enfocado siempre como profesional, nunca ha bajado la guardia, aunque ha tenido momentos difíciles en su carrera siempre ha sido un hombre que lo da todo. En estos momentos ese esfuerzo y sacrificio nos lo hemos ganado a pulso, no ha sido fácil el proceso en Europa, en Portugal, el proceso con todas las circunstancias del ultimo año, lejos de nuestra familia, él llevaba sin ver a su familia hace más de un año, ha tenido mucha fuerza mental, es un gran profesional, en casa lo admiramos mucho, porque el buen presente significa todo ese sacrificio, es un premio a la dedicación, es muy enfocado. Todo esto es el fruto lo que hemos hecho como familia”

¿Cómo viven en familia los partidos, así como el de la Juventus?

“Yo vivo todos los partidos iguales porque soy demasiado apasionada con el fútbol, no solo porque él es jugador, sino porque me encanta el fútbol. Contra la Juventus fue muy emocionante, era la primera vez que él jugaba contra Cristiano, había expectativas, y también nos sentíamos tristes porque lo de la pandemia no nos ha dejado disfrutar plenamente ni de sus triunfos, ni de sus campeonatos o para estar presentes viendo eso, más a mí que me gusta estar ahí pendiente. Se vive con mucha emoción, era un partido importante como para el Porto como para él individualmente, estas oportunidades no se pueden desaprovechar”.

¿Cómo se prepara él mentalmente?

“Para esos equipos de élite, aunque Porto también lo es, la mayoría son de Selección, son muy buenos, con referentes buenos. Realmente la preparación es como tal fortalecernos, trabajar en familia, enfocándonos. ‘Mate’ siempre ha sido demasiado disciplinado, se cuida mucho, valora mucho el don que Dios le dio, cuando hay un partido que genera diferencia un día antes en las noches hablamos mucho, le pregunto cómo se siente, le pido cosas, lo que espero de él al siguiente día, y le digo que si algo no llega a funcionar lo importante es intentarlo”.

¿Hubo nervios antes de enfrentar a un rival fuerte como la Juventus de Cristiano Ronaldo?

“Opacar a Cristiano es difícil pero Mateus es un gran jugador, confío en él, siento mucha admiración, se lo digo cada juego, no solo porque sea mi esposo, sino porque es un profesional, conozco su proceso desde cero, lo hice con él, cómo creció con toda su familia. Él siempre está a la altura, se lo ha ganado a pulso. Fue un gran día para el equipo, para Mateus y para todos. Los nervios los siento más yo que él”.

¿Qué dice Mateus Uribe de su brillante momento con el Porto en Europa?

El se siente muy feliz, ha sido grandioso, Porto nos dio la oportunidad de crecer, hablamos mucho de fútbol, después de cada partido, yo soy muy apasionado, alego, critico, lo felicito, él me enseña cuando estoy errada o él me da la razón. ÉL es muy humilde, tanto que es que yo soy el que le digo que ha sido uno de los mejores y así, soy muy intensa con eso con él.

¿Cómo se viven estos momentos en la familia Uribe Álvarez, por el buen momento de él y el cercano nacimiento de su tercer hijo?

“Como familia hemos logrado armonía, me enorgullece eso, nos somos perfectos, no vivimos momentos perfectos, tenemos complicaciones pero así mismo bajo todas esas circunstancias las hemos superado, estamos muy llenos de amor, hemos construido cosas muy fuertes, nuestros niños son sanos, felices, eso es lo importante, y estamos muy felices, esperando a Ángel, no vemos la hora, estoy un poco cansada, en cualquier momento puede nacer, no hay nada más grande que recibir un nuevo ser, él será luz en el hogar, nos traerá mucho amor, es como el arcoíris que sale después de la tormenta, no vemos la hora de conocerlo”.