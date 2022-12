Cindy Álvarez y Mateus Uribe, conscientes y responsables: así viven la cuarentena en Portugal

La esposa del futbolista colombiano, quien juega en el Porto, habló con GolCaracol.com sobre cómo están viviendo la alerta del coronavirus y de los cuidados que han tomado para su familia y los demás.

Muchos jugadores colombianos en el exterior, en especial los que están en Europa, han tenido que entrenar desde sus casas, todo por el fuerte impacto que ha tenido el coronavirus en el mundo.

Y así al que se ha visto 'camellando' en forma, en la parte física, en su casa es a Mateus Uribe, del Porto y hombre clave de la Selección Colombia. Precisamente Cindy Álvarez, su esposa, se ha convertido en la dupla perfecta para hacer las tareas físicas, en el mismo jardín de su hogar en territorio portugués. La pareja del volante antioqueño fue más a fondo y contó los cuidados que tienen en casa, la atención del Porto con su familia y hasta de los precavida que fue pensando en el bienestar de su familia. De hecho, con un tono de gracia, entre tanta angustia en el mundo, afirmó que tuvo que adelantarse y comprar los globos para la celebración de cumpleaños de Uribe, quien cumple el próximo 21 de marzo.

Además, Cindy se tomó con responsabilidad la alerta del coronavirus y mandó un mensaje a todos, en especial a los colombianos.

¿Cómo está la situación en Portugal y específicamente en Oporto?

“La situación en Portugal es igual que como en cualquier parte del mundo: crítica y complicada. La gente no toma conciencia de la magnitud del problema; pero Oporto ha sido una cuidad responsable desde el segundo o cuarto día que comenzó la amenaza. Acá colegios, gimnasios y establecimientos públicos fueron cerrados para evitar que fuera creciendo, aunque mucha gente no acata las órdenes. La mayoría sí estamos en cuarentena y eso ha hecho que acá no esté tan complicada la situación. Por ahora no podemos salir a ningún lado al menos hasta que el gobierno indique que es seguro para nuestras familias”.

¿Cómo han manejado ustedes como familia este momento?

“Desde el día cero nos dimos cuenta por medio del club que nos hizo consciente de la magnitud del problema, haciendo una reunión con los jugadores contándoles a ellos lo que era este virus y el daño tan grande que estaba causando en la humanidad. Mi esposo Mateus y yo decidimos ser conscientes y responsables con esto y proteger nuestra familia, no ha sido fácil estar encerrados ya son seis días en casa sin salir a la puerta, pero todos estamos bien, a salvo y de una u otra manera contribuimos a que esto acabe”.

¿Qué medidas han tomado de prevención?

“Desde que conocí que esto estaba pasando en Italia y en España comencé a darle a mis hijos y los miembros de la familia vitaminas y medicamentos para subir el sistema inmunológico; pero sin embargo siempre he sido una mujer que he tratado de cuidarme a mí y a los míos, así que nuestro sistema siempre está alto, pero no lo suficiente como para ser inmunes a esta situación. Hemos elevado el consumo de cada alimento que nos ayuda y fortalece. Batidos, vitaminas, verduras; la buena alimentación es fundamental”.

¿Pueden salir a la calle si necesitan algo urgente?

“No, no podemos salir a la calle, es prohibido, y adicional nos hicimos responsables con esto. Cuando comenzó todo me percaté de comprar cosas para nuestro hogar que no nos hiciera falta nada si llegara a ocurrir lo que hoy está pasando. Compre de todo, incluso globos para el cumpleaños de Mateus que ya pronto es y le tocará en cuarentena (risas). Soy una mujer muy precavida siempre. Adicional a esto, el Porto ha sido un club demasiado generoso con nosotros, dispuestos a que todo esté bien para nuestras familias, que nada nos falte, pendientes de cada detalle con nuestra familia y con Mateus en sus entrenos y en todo”.

Hablando de los cuidados de Mateus, ¿le dieron instrucciones en el club de seguir entrenando en casa y cuidarse en la alimentación?

“Le dieron eso y más. El club se ha comportado a la altura con nuestra familia y con él como deportista. Cada día lo llaman para saber cómo estamos, si necesitamos algo y cada día le mandan su entrenamiento y alimentación”.

¿Él que dice de esta situación y cómo la maneja con ustedes?

“Para Mateus nosotros, su familia, somos lo primero, fue muy claro cuando nos dijo nadie sale de casa a nada, nos vamos a cuidar y a cuidar a los demás. Ha tomado todas las medidas posibles”.

¿Alguno ha tenido síntomas en su familia?

“No, por ahora ninguno ha tenido ningún síntoma, estamos muy bien todos. Hemos sido una familia muy saludable siempre gracias a Dios”.

¿Tienen constante comunicación con sus familiares acá en Colombia?

“Sí, claro, todo el día, a pesar de nuestra diferencia de horario estamos pendientes los unos de los otros y por ahora ni por parte de Matheus, ni mía, hay alguien con el virus. Todos estamos bien”.

¿Cómo ven la situación en Colombia?

“Creo que en Colombia han sido muy irresponsables con lo que está pasando, veo aún gente en la calle actuando como si nada es más se ríen de lo que hoy es el coronavirus y no hacen nada, empresas que siguen trabajando y gente rumbeando y haciendo de todo. Es muy decepcionante porque nuestro país no tendría con que cubrir una emergencia de este tipo”.

¿Qué mensaje envían a la gente, con esta situación en la que debemos estar más unidos?

“Que la gente comprenda lo importante que es el estar en familia, en respetarnos, cuidar lo verdaderamente importante, en dejar de ser egoístas y construir algo que no tiene sentido corriendo a un lugar que no se sabe a dónde van a llegar. Esto que hoy acontece en el mundo es un llamado de conciencia muy importante a darnos cuenta que no somos tan grande como creemos, que necesitamos amarnos, tolerarnos y cuidarnos en nuestra familia y que Dios siempre está con nosotros. Que hay que siempre tener presente que cultivar un arte que nos lleva a la gloria eterna”.