Claudio Ranieri, a los pies de James Rodríguez: “Está en la cima de los jugadores que he dirigido”

Un viejo conocido no reparó en elogios a la hora de hablar sobre James Rodríguez . Claudio Ranieri se rindió ante el colombiano, aplaudió su llegada a Everton y le auguró grandes éxitos, gracias a la conexión que forjó con Carlo Ancelotti.

“Es un jugador inteligente y de alto nivel, que puede encontrar rápidamente soluciones para adaptarse a un fútbol diferente al que está acostumbrado. Es un futbolista internacional que ha representado a algunos de los clubes más grandes de Europa”, le dijo el actual técnico de la Sampdoria a los medios oficiales de Everton.

Ranieri, quien conoce muy bien al futbolista de la Selección Colombia ; ya que lo dirigió en Mónaco, en 2013, afirmó además que “James Rodríguez se ha lanzado a esta nueva aventura en el Everton con mucho entusiasmo y realmente se está expresando en el campo”.

“Tiene una habilidad técnica increíble, que se puede ver de inmediato cuando está con el balón. Cuando juega entre líneas, añade un elemento de imprevisibilidad a la jugada y puede hacer el pase que el defensor menos espera. Tiene un gran disparo y una sincronización fantástica para entrar al área. Sus tiros libres son otra arma peligrosa. No fue una coincidencia que alcanzó cifras dobles con Mónaco ”, aseveró.

Con el equipo del Principado, el cucuteño logró 10 goles y 14 asistencias bajo el mando de Ranieri; un hombre que supo exigirle a la hora de defender.

“El James que conocí era poco más que un niño, pero vimos que tenía los atributos de un jugador joven maravilloso. Nuestros ojos no nos engañaron porque jugó casi todos los partidos y él era uno de los mejores jugadores del equipo. Ya tenía esa habilidad técnica y lo había hecho muy bien en Porto. Pero cuando estuvo con nosotros, su personalidad creció y su confianza era tan alta que pudo liderar a Colombia de una manera brillante en el Mundial de Brasil ”, afirmó.

El técnico italiano prosiguió y ratificó: “No había dudas de que era un jugador de primer nivel y por eso el Real Madrid quiso ficharlo a toda costa. Es un jugador muy comprometido que no deja nada al azar (en cuanto al cuidado de su cuerpo)”.

“Mi primera campaña en la Serie A fue hace 26 años, así que imagina cuántos futbolistas he entrenado. Dejaría a alguien fuera si hiciera una lista, pero puedo decir que James Rodríguez definitivamente estaría en la cima de los jugadores que he dirigido”, manifestó.

Por último, no quiso pasar de lado la relación que el colombiano forjó con Ancelotti. “Tiene una fuerte conexión con Carlo , que sacó lo mejor de él en el Real Madrid y el Bayern Múnich, y les va muy bien esta temporada. Es difícil hacer predicciones, pero esa dupla ha logrado cosas increíbles en el pasado y no hay razón para pensar que no puedan volver a hacerlo con Everton”.

