Colombiana de 18 años viajará en agosto a España, para jugar un año con el Barcelona

Diana Ahumada Díaz recibió una comunicación del club catalán que le daba la bienvenida a su selección femenina de mayores, con contrato oficial de 12 meses.

A pesar de una delicada lesión de rodilla, sufrida en el campamento del Barcelona, Diana Ahumada Díaz se recuperó un año después, volvió a su mejor nivel y hoy en día cuenta con orgullo que el cuadro catalán le ofreció contrato de un año para jugar en su selección femenina de mayores.

La colombiana, de 18 años, viajará en agosto a España y por 12 meses pondrá su talento al servicio del Barcelona, buscando abrirse un camino en el fútbol femenino y pensando siempre en la Selección Colombia, a la cual quiere representar.

“Cuando llegó el correo yo no lo podía creer. Allí decía que estoy convocada para la Selección Femenina del Barcelona y me ofrecen un contrato oficial por un año con salario y todos los beneficios de ley. No lo podía creer. Miré mil veces, verifiqué que no fuera a ser una broma y le dije a mi mamá y nos pusimos a llorar de la emoción. Esto es un sueño del que todavía no me despierto”, dijo Ahumada Díaz, en una entrevista para el portal de 'Educación Bogotá'.