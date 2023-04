Comenzó el juicio de Sebastián Villa, por violencia de género contra Daniela Cortés

Un juzgado argentino dio este lunes inicio al juicio que sienta en el banquillo al colombiano Sebastián Villa, jugador del Boca Juniors, por presuntas lesiones y amenazas en 2020 contra su pareja de entonces, confirmaron a EFE fuentes judiciales.

El juicio oral contra el colombiano se lleva adelante en el Juzgado en lo Correccional 2, de la localidad de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, a cargo de la jueza Claudia Dávalos.

Villa, de 26 años, será juzgado por los delitos de “lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas” contra Daniela Cortés, y de ser hallado culpable podría recibir una pena máxima de seis años de cárcel.

En el juicio se debatirán los supuestos hechos ocurridos en abril de 2020 en la casa que compartían Villa y Cortés en el barrio privado Saint Thomas, en la localidad de Canning, en la provincia de Buenos Aires.

Publicidad

Cortés publicó las imágenes de sus heridas en sus redes sociales y a la mañana siguiente hizo la denuncia penal.

Villa también fue denunciado por otra mujer en mayo de 2022 por un episodio de violencia de género que supuestamente sucedió en junio de 2021, por abuso sexual con acceso carnal, agravado por las lesiones.

El colombiano, que juega en el Boca Juniors desde 2018, fue respaldado por el vicepresidente del club, Juan Ramón Riquelme, al indicar que "sigue siendo el mejor del país", que el club "es afortunado" por tenerlo y expresó su "admiración" y estar agradecido por su desempeño en una entrevista brindada al sitio oficial del Boca el viernes pasado.

Publicidad

Por otra parte, en ‘TyC Sports’, informaron que “el juicio tendrá algunas particularidades poco comunes. Si bien se determinó que sea presencial, la denunciante no viajó desde su país de origen e intentará declarar en forma telemática, algo que ya aprobó el fiscal. Esto se debatió la semana pasada ya que Martín Apolo, el abogado de Villa, se negó a esta decisión pero no tuvo eco en el juzgado que dilató la respuesta hasta hoy. Cortés se fue de la Argentina apenas se abrieron las fronteras tras la pandemia y no regresó para hacer una pericia psicológica que había pedido la defensa”.

Cabe recordar que este juicio oral durará tres días, por lo que no habría participación de Sebastián Villa en el partido de Copa Libertadores contra el Pereira, este martes, que está programado para las 7:00 p.m., en La Bombonera, en Buenos Aires.