¿Cómo está la situación de Hernán Torres en Emelec? El propio técnico colombiano respondió

Hernán Torres ha sido noticia en las últimas horas no sólo en la prensa colombiana, sino también a nivel de Ecuador y de toda Sudamérica y todo debido a su posible marcha del Emelec, club con el que no ha tenido su mejor rendimiento en el torneo ecuatoriano y hasta se habló que el juego del sábado frente a El Nacional sería el último que dirigiría.

Incluso en los medios de Ecuador se habla que el ambiente entre la dirigencia del 'Bombillo' y Torres se ha vuelto bastante tensa y que su posible marcha "no es tanto humo como se dice" y que lo más probable es que el juego en el estadio Olímpico de Atahualpa sería su adiós. Lo cierto es que el propio DT tolimense se encargó de desmentir dicho rumores.

"Sorprendido porque yo no he hablado con ningún medio colombiano prácticamente desde que llegué aquí. No sé por qué sacan esa versión, no soy un técnico que sale corriendo ante las adversidades, nunca he sido así. De mi parte, de Hernán Torres, nunca me ha pasado por la mente abandonar el banco. No soy de esos técnicos, lucho, peleo, me quedó ahí, tengo un propósito y estoy tratando de lograrlo y conseguirlo", dijo de entrada el exDT del Deportes Tolima en charla con 'DNewsSports' de Ecuador.

Emelec, conjunto que dirige Hernán Torres se ubica en la casilla 13 del torneo de Ecuador con sólo 4 puntos sumados en 5 juegos. El estratega colombiano manifestó que su objetivo es salir de esta mala racha y confía en que se le darán las cosas.

"Estamos comprometidos a cambiar esta situación que estamos viviendo y esto sólo se cambia trabajando y ganando, pero en ningún momento se me ha pasado por la cabeza eso (renunciar). Conocemos nuestro trabajo, tenemos fe que todo va a cambiar, no sé quién salió con esa noticia", complementó Hernán Torres.

Por último, el director técnico del Emelec aseguró que tiene buena relación con toda la dirigencia del 'Bombillo' y también con la plantilla de futbolistas.

"Excelente, tenemos una gran relación con todos los dirigentes y los del plantel, no sé porqué salen esas versiones", concluyó Torres.

Emelec visita en la tarde este sábado a El Nacional, a las 6:00 de la tarde, hora de Colombia. Sin duda que será un partido crucial para todo el elenco que dirige Hernán Torres, la victoria será importante para salir de las últimas posiciones de la tabla. Su rival, por su parte, es octavo.