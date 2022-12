“Con América de México simplemente no se llegó a un acuerdo”: Avilés Hurtado

El jugador colombiano dijo que ningún dirigente de las ‘Águilas’ habló con él y por eso no fue motivante abandonar la disciplina de Tijuana.

“Jorge Hank (directivo del club) me hizo saber cómo estaba la negociación lastimosamente, no hablé con ningún miembro de la directiva del América; entonces, creo que no te motiva llegar a un equipo donde nadie te habla", aseguró el futbolista de 29 años.

Por el momento, Avilés Hurtado no irá al América, sin embargo, el volante cafetero no dudó en elogiar a los dirigidos por el argentino Ricardo La Volpe: “No quiero entrar en detalles, solo quiero decir que América es uno de los clubes más grandes del continente y cualquier jugador desearía pertenecer a esa institución”.

“Estoy contento de pertenecer a esta gran institución y espero seguir aportando lo máximo de mí”, sentenció el colombiano.

Avilés Hurtado llegó en 2016 al Tijuana, en el cual ha marcado 20 goles en 4 encuentros disputados. Sus únicos títulos como futbolista han sido la Copa de Colombia y la Superliga, ambos con Atlético Nacional, en 2012.