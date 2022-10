Con anotación de Jhon Mosquera, Viktoria Plzen venció 3-1 a Baník y es único líder del fútbol checo

El Viktoria Plzen sumó su tercera victoria seguida en la Liga de la República Checa tras imponerse en el Doosan Arena al Ostrava (3-1) en un duelo que sentenció el colombiano Jhon Mosquera cuando el cuadro visitante pretendía el empate.

El equipo de Michal Bilek, rival del Barcelona en la Liga de Campeones , se consolida en el liderato de la clasificación. No conoce la derrota el equipo de Plzen, que aventaja en siete puntos al Slavia Praga, segundo.

Sumó su décimo triunfo en la competición en un choque que encarriló en el minuto ocho Lukas Kalvach y que amplió Jan Kliment en el minuto 20 a pase de Tomas Chory.

Aún así, el Ostrava acortó distancias a la hora de juego gracias a Ladislav Almasi y acercó las dudas al líder.

Pero fue el colombiano Jhon Mosquera, en el minuto 78, el que amarró definitivamente el triunfo al marcar, en un contraataque, el tercer tanto después de un centro de Erik Jirka.

¿Cómo le ha ido a Jhon Mosquera en Viktoria Plzen?

El jugador colombiano se sumó al conjunto checo en la temporada 2021/22, donde jugó 33 encuentros, marcando 7 anotaciones y 5 asistencias. Además de eso, dejó un saldo de 5 tarjetas amarillas y una expulsión; todo por liga local.

En la presente temporada, Jhon Mosquera ha disputado 10 partidos de Champions League; frente a Helsingin Jalkapalloklubi de Finlandia por la segunda ronda, con Sheriff Tiraspol de Moldavia en tercera fase y contra Qarabağ Futbol Klubu, de Azerbaiyán, por el paso a la fase de grupos.

El conjunto de República Checa milita en el Grupo C, junto a Barcelona FC, Inter de Milán y Bayern Múnich, donde no ha podido sumar su primer punto. En la Liga Checa, el 'cafetero' ha disputado once partidos, en los cuales ha marcado cinco goles y pase gol.

¿Cuándo vuelve a jugar el equipo de Jhon Mosquera?

Viktoria Plzen jugará el próximo miércoles frente a Inter de Milán, por la quinta jornada de la Champions League, a las 11:45 a.m., hora colombiana. Actualmente, son últimos del Grupo C con cero puntos. En liga local es diferente, pues son únicos y solitarios líderes con 32 puntos y disputarán la jornada 14, el sábado 29 de octubre contra Zenín.

En estos equipos ha jugado el colombiano Jhon Mosquera

El centrocampista, de 32 años, debutó en el fútbol profesional en Atlético Nacional para el año 2016. Dos temporadas después, emigró hacia la 'Sucursal del cielo', para vestir la camisa de Deportivo Cali en 2018 y 2019, donde tuvo buenas actuaciones, que lo terminaron llevando a continente europeo con Bohemians 1905, en 2019, Slovan Liberec en 2020 y Viktoria Pilzen, desde 2021.