Con 11 vallas invictas en 20 partidos de Serie A en esta temporada, David Ospina es el guardameta más prolijo del fútbol italiano y le da seguridad al Nápoles de Luciano Spaletti, quien tiene confianza en él para los partidos de la liga.

El colombiano de 33 años tiene contrato con los del sur de Italia hasta junio de este 2022. Su renovación no se ha confirmado y es uno de los temas que llaman la atención en las toldas del club napolitano.

Al ser consultado por su tema contractual, el antioqueño dijo: "Por ahora solo pienso en jugar, aprovechar las oportunidades que tenga. Sobre el contrato veremos qué pasa. Ahora lo único que importa es que gane el Nápoles. Hablaremos de ello más adelante".

"Es algo hermoso de lo que estoy orgulloso. Trabajo día a día, partido a partido para dar lo mejor de mí", complementó sobre su buen rendimiento esta temporada, en entrevista con el medio 'DAZN'.

Además, finalizó hablando de su técnico y de Alex Meret, con quien 'pelea' la titularidad: "El entrenador tiene confianza tanto en mí como en Alex Meret, que es joven pero tiene mucha calidad. Cuando regresé de la selección me preguntaron cómo estaba después de la intoxicación alimentaria. Me sentí bien y me puse a disposición".

La decisión sobre Ospina del presidente del Nápoles

Según 'La Gazzetta dello Sport', el dirigente Aurelio De Laurentiis se habría decantado por no renovar al colombiano y darle toda la confianza a Meret, de 24 años, para que se afiance y también pueda tener oportunidades de hacer parte de la Selección Italia, de cara al Mundial de Catar.

"En cuanto al Napoli también es una cuestión de oportunidad: al final de la temporada expirará el contrato de Ospina y la dirigencia actualmente se orienta a no renovarlo, considerando además la edad del colombiano que en agosto cumplirá 34 años, mientras que Meret tiene nueve en menos", afirmó el diario italiano.