Con Edwin Cardona y Johan Carbonero en parte del segundo tiempo, Racing empató 1-1 con Arsenal

Racing, con Edwin Cardona y Johan Carbonero desde el minuto 58, empató a un gol con Arsenal, por la fecha nueve de la Liga del fútbol profesional argentino.

Los goles del encuentro fueron obra de Gonzalo Piovi para la 'academia' y Facundo Kruspzky para el conjunto de Sarandí.

El trámite del encuentro fue totalmente favorable a Racing, que tuvo la posesión y las chances, pero tuvo como factor en contra su falta de definición. Fiel a su estilo, los dirigidos por Fernando Gago no le entregaron el balón al rival, tratando de hacer respetar su localía.

El primer tanto, que tuvo a Piovi como autor, puso a la 'academia' 1-0 al minuto 35 con un balón a la mano derecha del arquero Alejandro Medina, del visitante. Una serie de rebotes facilitaron que la pelota le quedara al lateral para disparar.

Rápidamente, al 39, Arsenal se reportó en el marcador con Kruspzky, que tras un centro de Mauro Pitón mandó el esférico al fondo de la red del pórtico defendido por Gastón Gómez.

Racing se ubica en la sexta posición con 15 puntos en nueve encuentros disputados, mientras que Arsenal es décimo primero con 12 unidades, conseguidas en la misma cantidad de partidos.

Los colombianos no tuvieron su mejor desempeño, Carbonero estuvo impreciso en los disparos al arco rival y en los últimos minutos desperdició lo que hubiera podido ser el gol del triunfo para el club de Avellaneda, por su parte, Cardona no pudo entrar de la mejor manera en el circuito que estaba establecido con los titulares y a pesar de no tener grandes errores, no fue influyente en el trámite del encuentro.

¿Cuándo vuelven a jugar Racing y Arsenal por la Liga del fútbol profesional argentino?

El próximo sábado, los dirigidos por Fernando Gago visitarán a Central Córdoba en el estadio Alfredo Terrera y por su parte, los orientados por Leonardo Madelón verán acción el martes, frente a Rosario Central, en el estadio Julio Humberto Grondona. Ambos juegos serán los próximos para ambos equipos y son válidos por la décima fecha del fútbol argentino.