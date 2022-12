Con José Izquierdo de titular, Brighton derrotó 2-1 a Crystal Palace en la FA Cup

El extremo colombiano, con una destacada actuación a lo largo del partido, jugó los 90 minutos del encuentro.

Un gol en el tramo final del partido de Glenn Murray dio la victoria por 2-1 al Brighton ante el Crystal Palace este lunes en la tercera ronda de la FA Cup, un partido en el que se estrenó en Inglaterra el videoarbitraje (VAR).

Publicidad

El árbitro Andre Marriner, no obstante, no tuvo que recurrir al asistente de video porque no hubo jugadas polémicas en el Amex Stadium de Brighton.

Vea acá: Flamengo oficializó la salida de Reinado Rueda y anunció su llegada a la selección chilena

EL centrocampista Dale Stephens puso por delante en el marcador a los locales en la primera parte (25) y empató en el segundo periodo el maliense Bakary Sako para los londinenses (69).

Cuando parecía que la eliminatoria se iría al 'replay', Murray marcó en el 87 con un remate con la rodilla. Los jugadores del Crystal Palace reclamaron que el gol fue anotado con la mano y requirieron a Marriner que consultase el VAR, aunque no fue necesario porque la repetición demostró que el gol fue válido.

Publicidad

En la próxima ronda, el Brighton se enfrentará al Middlesbrough, de la segunda categoría del fútbol inglés.