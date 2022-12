“Con 'Juanfer' aguantamos muchas veces hambre, hasta estando en el equipo profesional”

El atacante Fabio Burbano reveló cómo fueron sus primeros momentos antes de ser jugador profesional y su estrecha amistad con el volante de River Plate y de Selección Colombia.

Fabio Burbano pasa por estos días la cuarentena por la pandemia del coronavirus, en Bulgaria, donde concedió una entrevista para ‘De Grueso Calibre’ y contó varias anécdotas de su vida.

“La gente no sabe lo que le tocó vivir a uno, lo que es acostarse sin comer. No saben lo que es agarrar una cerreta cargada de canastas de cerveza, comida o bultos de cemento; o exponerse a que te pique una culebra en las palmeras”, contó el atacante sobre su infancia, en Tumaco.

Fabio también recordó con nostalgia su paso por las inferiores de Envigado, junto a Juan Fernando Quintero: “Él -por Quintero- es como mi hermano. Yo viví cerca de tres años en la casa de él. Me invitó, luego de que el club les dio una casa. Nadie sabe que aguantamos muchas veces hambre, hasta estando en el equipo profesional”.

Sobre su salida de Santa Fe, Burbano dijo que “el tema ya lo había acordado con mi esposa. No nos adaptamos ni a la ciudad, ni al clima. Me faltaba un año de contrato y pudimos llegar a un acuerdo, en el que se me permitió quedarme con los derechos deportivos”.

El atacante, de 27 años, que milita en el PFC Botev Plovdiv, reconoció finalmente cuál es su gran sueño que desea cumplir antes de retirarse como futbolista profesional.

“Mi papá es hincha del América y la mayoría de mi familia son hinchas del Cali. Ojalá, Dios me diera la oportunidad de jugar en alguno de los dos. Incluso, hace poco, tuve la opción de llegar al Cali, pero ellos se decidieron por John Vásquez”.