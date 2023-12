Con la mira puesta en la cima, Luis Díaz y Liverpool desafían al Crystal Palace de Jefferson Lerma

Liverpool busca llegar a la cima de la Premier League este sábado cuando visite al Crystal Palace, en juego de la fecha 16. En los 'reds' se espera la presencia de Luis Díaz, mientras que en el equipo de Londres, la titularidad de Jefferson Lerma.

Si el Liverpool vence al Palace en el inicio de este sábado 9 de diciembre, reemplazará al Arsenal en la cima de la tabla de la Premier League, al menos durante unas horas.

En la antesala del compromiso, Jürgen Klopp, entrenador del conjunto de Anfield, dijo que no planeó exactamente dónde estaría su equipo a principios de diciembre, pero que estaba satisfecho con su desarrollo. Agregó que el espíritu del Liverpool se ha forjado en momentos de adversidad.

Luis Díaz con Liverpool - Foto: DARREN STAPLES/AFP

Publicidad

"Quería crear una base con los chicos desde el principio de la pretemporada, durante la pretemporada, y luego para convertirnos en un verdadero equipo hay que superar las dificultades. Lo conseguimos con tarjetas rojas, estar abajo en juegos cuando pudimos superar eso; eso definitivamente aceleró el proceso, pero no tengo idea de dónde hubiéramos estado sin eso. Estoy contento con el desarrollo hasta este momento", aseveró el DT alemán en rueda de prensa este viernes.

Liverpool es segundo en la Premier League con 34 puntos, mientras que el Crystal Palace se ubica en la casilla 14 con 16 enteros. Pese a la diferencia en la tabla, Klopp sabe de las virtudes del riva, una escuadra que es entrenada por Roy Hodgson.

"Tenemos un trabajo que hacer y es contra Crystal Palace. Centrémonos 100 por ciento en eso, en lo que somos y en lo que seremos. Necesitamos los puntos y queremos ir por ellos, y para eso nos preparamos en este corto espacio de tiempo", agregó el timonel del Liverpool en su charla con los medios de comunicación.

Publicidad

¿Qué dicen en el Crystal Palace del duelo contra el Liverpool?

Como lo dijo Jefferson Lerma en entrevista exclusiva con Gol Caracol, frente a los 'reds' será un duelo complejo, pero ellos apelarán a sus armas para frenarlos en el campo de juego.

"Es un partido bastante complejo, pero esto es Premier League, aquí no hay favoritismo para nadie; hasta que no pita el árbitro el final del partido; no hay nada definido. Esperamos hacer un buen encuentro y disfrutar de eso y quedarnos con los tres puntos. Esperemos que como equipo, aguantar en los momentos difíciles porque dentro del campo tienes 'montañas rusas', subes y bajas y no sabes lo que puede pasar. Tenemos que tratar de sufrir lo menos posible", afirmó el número '8' del Palace.

Jefferson Lerma, volante del Crystal Palace. Sebastian Frej/MB Media/Getty Images

Publicidad

¿A qué horas juegan el Crystal Palace y el Liverpool?

A partir de las 7:30 de la mañana, hora de Colombia, rodará el balón en el Selhurst Park Stadium para disfrutar del compromiso de la Premier League entre los 'glaziers' y los 'reds'.