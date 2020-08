Con subidas y bajadas: así ha sido el último año y medio de Edwin Cardona en el fútbol de México

Edwin Cardona sigue siendo tema de qué hablar en Argentina por sus grandes posibilidades de llegar a Boca Juniors. Sin embargo, en el último tiempo no ha gozado de muchos minutos en Xolos de Tijuana y su rendimiento no ha sido el esperado, lo que es paradójico, porque eso es dato positivo para el 'xeneize' ya que el club mexicano facilitaría la salida del volante colombiano.

Galatasaray, donde juega Falcao, confirmó que tiene dos casos de coronavirus: ya están aislados

De hecho, el diario 'Olé' dedica una publicación a cómo ha sido el rendimiento de Cardona en el año y medio que lleva fuera del equipo argentino.

En su momento, Edwin Cardona se fue de Boca porque venció su préstamo desde Monterrey, y las altas pretensiones económicas de Rayados, imposibilitaron que el colombiano continuara vestido de azul y oro, aunque ese fuera el deseo de todas las partes. Su partida dejó críticas con el entrenador de aquel momento, Guillermo Barros Schelotto, por excluirlo de la final de Copa Libertadores contra River Plate, en el Santiago Bernabeú.

A su regreso a territorio 'manito', el Pachuca compró la mitad del pase del volante y allí se reencontró con su mejor nivel de a poco. En su nota, 'Olé' destaca unas declaraciones hechas por Martín Palermo, entrenador de los 'Tuzos' en esa época "Es un jugador diferente. Tiene un talento que marca la diferencia dentro de la cancha y a nosotros nos está aportando mucho. Él ha hecho un esfuerzo importante desde que llegó de ponerse bien físicamente y lo está logrando".

Iván Arboleda, en la carpeta de Independiente: lo buscan para reforzar el puesto de arquero

Publicidad

"Debe aspirar a volver a la selección de Colombia, salir de Pachuca a un equipo más importante o ir a Europa, debe seguir exigiéndose", dijo Palermo en otra ocasión. Y es que así fue, de la mano del 'Titán', Cardona jugó 22 partidos, dio 10 asistencias y convirtió seis goles, en el primer semestre de 2019.

En la temporada siguiente, al igual que Pachuca, su nivel fue bajando e incluso tuvo gestos controvertidos. Al término del año, salió del equipo y los sondeos en Boca volvieron a sonar con fuerza. Una lesión en la muñeca por un accidente doméstico, lo privó de pegar la vuelta cuando ya se daba por hecha. Viajó a Emiratos Árabes para fichar por el Al-Ahli de Dubai, pero este pase también se vio frustrado.

Finalmente, llegó a préstamo al Xolos de Tijuana pero le costó coger ritmo al recuperarse de la lesión y el parón por la pandemia del cornavirus le cortó su puesta a punto. En la reanudación del fútbol de México, Cardona tampoco ha sido protagonista en el elenco que ahora dirige el argentino Pablo Guede, entrando siempre desde el banco.

"Sería una enorme alegría saber que Boca me sigue teniendo en carpeta. Si fuera por mí, mañana mismo me voy a Argentina, haría todo lo posible para que me dejen salir de aquí para llegar a Boca", dijo el colombiano, según apunta 'Olé'.

Publicidad

David Ospina y dos chicas que lo 'vuelven un ocho': hasta James Rodríguez le comentó

Con todo este panorama, a Boca parece no importarle la falta de ritmo del futbolista. Ya lo conocen y están convencidos del jugador de categoría que es y lo que podría aportarle al equipo. Confían en sus ganas de volver para que deslumbre de nuevo todo su talento en La Bombonera y de la mano de Miguel Ángel Russo recupere el mejor nivel, ese que enamoró a todos los 'xeneizes' durante un año y medio.