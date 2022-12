¡Confirmado! Estos son los colombianos inscritos a la Champions League 2018/19

Este lunes, la UEFA publicó las plantillas de los 32 clubes que disputarán la fase de grupos. Ningún colombiano se quedó por fuera.

Ocho jugadores colombianos disputarán la Champions League 2018/19, de acuerdo a las plantillas enviadas por los equipos a la máxima entidad del fútbol europeo.

Los futbolistas 'cafeteros' estarán en cinco de los ocho grupos de la Liga de Campeones, por lo que seis de ellos se enfrentarán entre sí (Arias vs Falcao, James vs Orejuela y Cuadrado vs Murillo).

Estos son los colombianos inscritos para la fase de grupos de Champions League:

Grupo A: Santiago Arias, del Atlético de Madrid (ESP).

Grupo A: Radamel Falcao García, del Mónaco (FRA).

Grupo B: Dávinson Sánchez, del Tottenham (ING).

Grupo C: David Ospina, del Nápoles (ITA).

Grupo E: James Rodríguez, del Bayern Múnich (ALE).

Grupo E: Luis Manuel Orejuela, del Ajax (HOL).

Grupo H: Jeison Murillo, del Valencia (ESP).

Grupo H: Juan Guillermo Cuadrado, de Juventus (ITA).

La fase de grupos iniciará el martes 18 de septiembre y se extenderá hasta el miércoles 28 de noviembre. En total, serán 96 partidos los que se disputarán en estas fechas.

Davinson Sánchez será el primero en debutar en la presente edición de la Liga de Campeones. El defensor visitará con el Tottenham al Inter de Milán, el martes 18 de septiembre.

