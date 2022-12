¿Continúa la novela? Nápoles habría renunciado al fichaje de James Rodríguez, según prensa italiana

Los napolitanos se retirarían de la puja por el volante colombiano y optarían por fichar al mexicano Hirving Lozano, tras las trabas del Real Madrid para dejar salir al colombiano cedido.

Continúa una de las novelas del mercado de fichajes. Según informó el diario italiano ‘Gazzetta dello Sport’, James Rodríguez estaría cerca de ser descartado por el Nápoles para esta temporada.

El club italiano, que fue con el Atlético de Madrid uno de los equipos interesados por el colombiano, optaría por fichar al mexicano Hirving Lozano, jugador del PSV, de Holanda por 40 millones de euros.

Los 50 millones de euros que el club blanco le pidió al Nápoles para dar salida al futbolista al parecer no fueron suficientes, por lo que los italianos pretendían obtenerlo cedido por un año con opción de compra obligatoria, algo que por la cabeza del presidente blanco Florentino Pérez no pasa.

Asimismo, Carlo Ancelotti en rueda de prensa posterior al partido preparatorio contra el Barcelona, que perdieron los italianos por 4-0 , fue claro con respecto a James y mencionó que no quería hablar del tema, dando así por entendido que en el club no están contentos de que la negociación no haya llegado a buen puerto.

Cabe recordar que Rodríguez Rubio no fue convocado por el técnico Zinedine Zidane para el partido que jugarán los merengues contra la Roma , este domingo, en el Estadio Olímpico.

