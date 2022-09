"Creo que Leeds lo va a disfrutar, Luis Sinisterra es un jugador de clase mundial"

Uno de los refuerzos que se ha robado las miradas en la Premier League es Luis Sinisterra, quien desde su llegada del Feyenoord al fútbol de Inglaterra ha logrado mostrar condiciones para ser figura, en una de las ligas más competitivas del mundo.

Si bien el jugador surgido en el Once Caldas no pudo iniciar bien la temporada debido a una lesión que sufrió en la pretemporada, desde que logró recuperarse ha demostrado su calidad, que le ha permitido ganarse un espacio en el once titular del Leeds United.

Uno de los nombres más importantes en la carrera del extremo colombiano es el de Jaap Stam, un exentrenador del Feyenoord, el cual fue el responsable de darle la primera oportunidad a Sinisterra en el equipo principal del conjunto de Róterdam. El entrenador neerlandés concedió una entrevista para Tribal Football, en la cual habló de esos inicios del colombiano en el país de los tulipanes.

“Cuando estaba en Feyenoord, estaba buscando extremos, pero en ese momento no había mucho dinero para gastar, así que necesitaba mirar de lo que ya estaba en el equipo y lo que había en la academia. Luis Sinisterra estaba allí, era uno de esos jugadores. La gente me decía ‘no estoy seguro de él’, ‘no puede seguir después de media hora’ o ‘está cansado y sus piernas se han ido”. Pero hablé con él, y hablé con mi asistente, vi a un jugador que era muy interesante y tenía mucho potencial”, reveló.

Y agregó que “por eso a Luis le di la confianza cuando estaba allí para jugar para mí como extremo. Inmediatamente se podía ver lo que podía aportar al juego. Usando su ritmo, sus 1 contra 1, su capacidad de anotar, también para crearlos para otra persona. Es un tipo que está muy dispuesto a aprender, tiene una mentalidad muy buena. Pero es un jugador que necesita tener confianza y que tiene sensibilidad”.

En su última intervención aprovechó para elogiar al colombiano y desearle éxitos en su nueva etapa en el fútbol inglés. "Luego, después de que me fui y el otro entrenador entró y siguió jugando con él, creció como jugador, se convirtió en uno de los mejores jugadores allí. Ahora hizo una transferencia muy grande a Leeds. Creo que Leeds lo va a disfrutar. Es un jugador de clase mundial, solo puede mejorar y estoy muy feliz por él", finalizó el europeo.