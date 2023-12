Cristhian Mosquera estaría muy cerca del fútbol italiano: tendría un colombiano como compañero

En los últimos años, el Atalanta le ha abierto sus puertas a varios futbolistas colombianos los cuales han tenido importantes actuaciones con el conjunto de Bérgamo. Tal es el caso de Duván Zapata, quien ya no está en el equipo italiano, y Luis Fernando Muriel, el cual todavía deleita a los hinchas de 'La Diosa'.

Pues bien, en las últimas horas ha llegado información desde Europa, en la cual se afirma un interés real por futbolista español de padres colombianos: Cristhian Mosquera, actual jugador del Valencia de España.

Según el medio deportivo 'La Gazzetta dello Sport', el deportista con raíces colombianas ya estaría en la lista de posibles arribos al conjunto de Bérgamo. "Lleva mucho tiempo trabajando para conseguirlo. Y quizás, dicen en España, una pista se está calentando más que otras: la que conduce a Cristhian Mosquera, un español valenciano de 19 años", sentenció el portal italiano.

Pero no se quedó ahí, sino que según el jugador del fútbol español ya había estado en los opcionados para llegar en temporadas atrás al Atalanta : "Ya lo intentaron el verano pasado, con una oferta de tres millones más primas que no convenció al Valencia: estaban orientados a no vender al jugador (salvo cedido), para darle más espacio de acuerdo con la política del equipo de Baraja".

Publicidad

¿Cómo le ha ido a Cristhian Mosquera en el Valencia?

"Mosquera está encontrando mucho más espacio: 16 apariciones en Liga (más una en Copa del Rey), de las cuales 13 como titular, las últimas 11 consecutivas y todas durante 90 minutos", adelantó 'La 'La Gazzetta dello Sport'.

Cristhian Mosquera enfrentado a Robert Lewandowski, en el duelo contra el Barcelona. Foto: AFP

Pero no solo eso, allí mismo reconocieron el talento del joven deportista y comentaron las razones por las cuales el equipo, en cual milita en la actualidad Luis Fernando Muriel, le daría el sí a la joven promesa del balompié: "Por eso el nombre de Mosquera, de padres colombianos pero pasaporte español (pasó por todas las selecciones juveniles de La Roja, desde la Sub 15 hasta la Sub 19), incluido hace dos años en la lista "Next Generation" es el más "sensible" de la Los 60 mejores talentos nacidos en 2004: tiene una edad y características que podrían convencer al Atalanta de invertir en él".

Publicidad