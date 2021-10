“Cristian Arango merece Selección Colombia, por el nivel que tiene, y por su estilo de juego”

Cristian Arango ‘anda volando’ con Los Ángeles FC, de la MLS, con 12 goles, en 14 partidos, y mostrando el juego que ‘enamoró’ a muchos y que sostuvo en el fútbol colombiano, vistiendo la camiseta de Millonarios.

Por ese motivo, en exclusiva, en GolCaracol.com entrevistamos al agente Gianluca de Franco de la agencia ISG Colombia.

En la charla con este portal, el representante del ‘Chicho’ Arango dio detalles de la buena actualidad del jugador, recordó los llamados a los microciclos de Reinaldo Rueda, y afirmó que merece una oportunidad en la Selección Colombia, en la que podría aportar su estilo de juego, asistencias y goles.

Usted que está cerca de él, ¿cómo ha visto su adaptación a la vida en Estados Unidos, una nueva liga, otro idioma y todo esto?

“Personalmente he acompañado Cristian en Estados Unidos donde me he quedado unos días, hasta que el alquilaba apartamento y compraba un carro y en todo eso tiempo puedo decir que ha tenido una adaptación bastante rápida a un nuevo estilo de vida. Yo pienso también porque fue un destino que le gustó desde el primer momento que le comenté la posibilidad. Con el idioma está sosteniendo unas clases de inglés, además que en Los Ángeles el español es bastante hablado”

¿Cuáles son los ‘secretos’ para el buen nivel de Arango, tan rápido, con Los Ángeles FC?

“Más que un secreto, quiero decir que Cristian es muy profesional, una excelente persona, un jugador que le gusta trabajar y dar siempre el máximo y todos estos componentes lo llevan a tener ese gran nivel que está teniendo”.

¿Qué dice Chicho de este excelente nivel por el que pasa?

“Cristian en ese momento es muy feliz por lo que estas mostrando, y quiere dice que seguir y mejorar siempre”

¿Merece Arango ir a la Selección Colombia con el nivel que tenía desde Millonarios (donde fue a microciclos) y con lo que vive ahora en la MLS?

“Yo pensaría que sí, como usted dijo, estuvo en un microciclo y lo que sé es que dejó una buena impresión al profe Rueda. Por el nivel que está teniendo si merece otra convocatoria a la Selección, es un jugador que puede necesitar la Selección Colombia, por su estilo de juego”.

¿Con el excelente nivel del ‘Chicho’ tienen o esperan tener ofertas de Europa?

“Al momento puedo decir que aún podemos estar feliz porque alcanzamos a lograr esa transferencia el pasado julio a Los Ángeles, personalmente puedo decir que no fue tan fácil lograrla y las negociaciones se extendieron más de 1 mes. Seguiremos trabajando para lograr siempre lo mejor para Cristian, siempre hay que mirar las oportunidades que nos pueden llegar”.