Cristian Bonilla, desde Arabia directamente al quirófano: lo operaron de su rodilla derecha

El arquero colombiano fue operado este miércoles y tratará su lesión en Bogotá, con el doctor Cristian Quiceno, quien habló con GolCaracol.com sobre la recuperación del guardameta.

Cristian Bonilla, quien actualmente milita en el Al-Fayha, de Arabia Saudita, sufrió una rotura de ligamento cruzado de su pierna derecha y decidió venir a Bogotá para operarse y hacer toda su recuperación en la capital colombiana.

Publicidad

Vea también: ¡Para gritarlo con el alma! Andrés Felipe Reyes anotó el primer gol en Colombia vs. Venezuela

El guardameta oriundo de Manizales estará bajo la supervisión del doctor Cristian Quiceno, médico del club La Equidad, equipo en el que jugó el arquero.

En charla con GolCaracol.com, el médico contó detalles de la cirugía que se le practicó a Bonilla y habló sobre su recuperación.

¿Cómo fue la operación de Cristian Bonilla?

Publicidad

“Cristian presentó hace una semana una lesión de ligamento cruzado anterior, como su médico de confianza el me llamó, me solicitó la asesoría y en conjunto con su equipo en Arabia Saudita, decidimos traerlo al Club La Equidad Seguros para hacer todos su proceso de recuperación y la operación fue este miércoles, realizada por el doctor Fernando Pastrana, nuestro ortopedista y en la cirugía le fue bien, quedamos contentos con lo que encontramos porque no habían lesiones asociadas, todo salió como lo esperábamos y ya Cristian arranca a hacer la recuperación y eso tiene un promedio de 6 meses, tiempo en el que estará por completo a mi supervisión y bajo nuestro grupo de trabajo en La Equidad”.

¿Cómo es el proceso de recuperación?

Publicidad

“Luego de la cirugía, arranca desde mañana las terapias, la primer fase, que es de máximo protección, que es de medidas anti edemas, empezar a ganar rangos de movimientos, fuerza y un proceso largo, son varias fases, la última es cuando vuelve al campo de juego, tiene un promedio de 6 meses, pero no todos se manejan igual”.

¿Estará bajo su supervisión en Bogotá durante el tiempo de recuperación?

“Él estará toda su recuperación acá, pero se hará un trabajo conjunto con los médicos del equipo de Arabia Saudita, tenemos programada una visita a mitad y final de la recuperación, nosotros ya les informamos cómo le fue en la cirugía”.

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados