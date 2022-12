Cristian Bonilla: "Venir a Arabia no es un retroceso, estoy a una hora de Qatar"

El arquero colombiano habló con GolCaracol.com de sus primeras semanas en el Al-Fayha, del fútbol saudí, y se mostró optimista de lo que le puede deparar esa nueva experiencia. Cree que puede llegar a Selección Colombia.

Se encuentra a más de 12 mil kilómetros de distancia de Colombia. Pasó de los cambiantes climas de la fría Bogotá, en donde jugó con La Equidad en el primer semestre de 2018, a los 40 grados de la ciudad de Al Majma'ah, en la provincia de Riad. Dejó sus familiares y amigos cercanos, en pro de cumplir su primera experiencia internacional.

El Al-Fayha FC árabe, del técnico Gustavo Costas, le abrió las puertas al arquero Cristian Bonilla, de 25 años, quien tiene una hoja de vida que registra pasos por clubes como Chicó, Nacional y La Equidad, además de su proceso de selecciones Colombia juveniles hasta la de mayores.

Ya con un par de semanas en su nuevo entorno, el guardameta nacido en Manizales habló con GolCaracol.com sobre sus sensaciones en el arranque de su 'aventura' en Arabia Saudita.

"Estoy feliz. He encontrado un club bastante organizado, hay muchas cosas a mi favor, como que el cuerpo técnico que habla español, somos ocho extranjeros y todos hablamos español. Eso facilita las cosas y ya esperamos hacer un muy buen torneo", le dijo de entrada Bonilla a GolCaracol.com.

¿Por qué marcharse a un fútbol que es desconocido para los colombianos como el de Arabia?

"Me motivó vivir la experiencia, creo que es algo bonito para mi vida y para la profesión. Me llamó el cuerpo técnico directamente y eso me motivó a venir, que hayan querido contar con mis servicios. Y le di mi palabra de que iba a venir y acá estoy".

¿Cómo va la adaptación a los horarios. al clima y la comida?

"Estos primeros días han sido una belleza. Me acuesto a las 7 de la mañana, hasta las 3 de la tarde (risas). Ese tema del horario, hasta ahora, ha sido algo complicado. El clima es muy bueno, estamos entre 40 y 42 grados. Por eso, por lo general estamos entrenando en la noche. La comida es deliciosa. La mayoría habla inglés, entonces es relativamente sencillo comunicarse. Y ahí vamos".

¿Cree que va a tener oportunidades de llegar a la Selección Colombia, al estar jugando en Arabia?

"Mucha gente dice que estas ligas no se ven. Pues no sé, estoy a una hora de Qatar, donde se va a jugar el Mundial. Creo que mejor adaptación no puedo tener estando acá. Cuando tú vas a figurar, figuras acá; en Colombia; Brasil o Portugal; donde sea. Eso depende del trabajo. Yo me preparo día a día por mí, mi familia y obviamente pensando en el tema de la Selección, siempre será una motivación para mí. Haber venido para acá no es un retroceso, es un paso adelante".

¿Cómo ha afrontado el tema de la temperatura de 40 grados, ya usted estuvo en Tunja, Bogotá y Medellín desarrollando su carrera?

"Yo salgo ya cuando es de noche (risas). Personalmente me gusta el sol, pero no tan fuerte. Es chévere, es divertido. La verdad me siento que el proceso de adaptación ha sido bueno, productivo y rápido. En la noche cuando se entrena es normal, como si estuvieras en Cali o Medellín. El clima no me ha afectado".

¿Y cómo le va con el técnico Gustavo Costas?

"Muy bien. Cada vez que hablamos, él se expresa muy bien de Colombia y dice que le gustaría regresar. Es un gran técnico, una gran persona y fue una motivación clave para venir acá".

