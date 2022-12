Cristian Borja, contento y motivado: “Llego al club de Cristiano Ronaldo y Luis Figo”

El jugador colombiano quien fue presentado como nuevo jugador del Sporting de Lisboa, habló con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' y mostró su felicidad por haber llegado al fútbol europeo.

El jugador caleño de 25 años, quien ha militado en la Liga colombiana y mexicana habló de las expectativas que tiene con su nuevo club y de la posibilidad de poder ser llamado a la Selección Colombia, de cara a la Copa América que se jugará en Brasil a mitad del año.

“Muy contento y motivado, es algo nuevo para mi carrera y para mi vida personal. Llego a un club grande de Portugal, donde han jugado grandes figuras portuguesas como Cristiano Ronaldo y Luis Figo”. Aseguró Cristian Borja a ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’

“El poder estar en Europa es un plus, poder hacer las cosas un poco distintas que, en los clubes colombianos, pero tengo que demostrar que merezco estar en la Selección”. Señaló.

También habló de cómo va su adaptación al país ‘luso’ y de su compatriota Freddy Montero, quien será su nuevo compañero de equipo.

“Por el momento no he podido hablar con el técnico por la cantidad de partidos que ha jugado el equipo en estas fechas. Por ahora hice cosas simples con el grupo, mientras me acostumbro al horario y al sistema de juego”.

“Sí, con Freddy Montero ya pude hablar, se ha comportado muy bien conmigo y me ha mostrado muchas cosas interesantes de la ciudad y me ha enseñado cosas del idioma”, aseguró.

Además, se refirió a lo que se comenta en los diarios de Portugal respecto a su estilo de juego.

“No, yo soy un jugador que viene trabajando en ambos aspectos, esperemos poder consolidarme más en defensa”, concluyó.

