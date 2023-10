Cristian 'Chicho' Arango: "Desde niño soñaba con poder jugar en Atlético Nacional"

Cristian 'Chicho' Arango es uno de los jugadores colombianos que más destacan en el exterior. El atacante actualmente milita en el Real Salt Lake donde ya cuenta con 16 partidos disputados, ocho goles y una asistencia.

Sin embargo, el 'Chicho' dejó una gran marca en el Fútbol Profesional Colombiano en donde jugó con el Envigado y con Millonarios, equipo con el que terminó de 'estallar' su carrera por completo pues, allí logró jugar 72 partidos, anotar 27 goles y dejar seis asistencias, números que llamaron la atención desde la MLS, ya que el Los Ángeles FC terminó por hacerse con sus servicios.

Cristian Arango Colprensa

No obstante, ahora ha vuelto a poner su nombre en las tendencias. Debido a su paso por el conjunto 'embajador', el futbolista paisa es muy querido por la hinchada capitalina, pero bien se sabe que Cristian es hincha desde pequeño de Atlético Nacional, uno de los acérrimos rivales de Millonarios.

Publicidad

Esta vez, fue claro y en el podcast 'Un Break', Arango no se guardó nada y aseguró que le gustaría llegar a jugar en el conjunto verde paisa en cualquier momento de su carrera, pues para él es un sueño de niño. "Me gustaría llegar a Nacional en cualquier momento de mi carrera. Desde niño soñaba con poder jugar en Nacional y en admirar a tantos jugadores que habían en Nacional y en todo momento me gustaría llegar", aseguró el 'Chicho'.

Incluso, declaró que le gustaría ser parte del conjunto 'verdolaga ya sea como jugador o hasta como asistente técnico o como director técnico. "Me gustaría llegar a Nacional en todo momento. Ya sea como jugador, como asistente, como técnico o como lo que sea. Yo creo que Dios pone todo como debe ser en la vida de uno", fue claro el futbolista.

¿En qué momento quiere llegar Chicho Arango al Atlético Nacional? 🤔



Un abrebocas de lo que nos contó @chichoarango en 𝙐𝙉 𝘽𝙍𝙀𝘼𝙆.



La entrevista completa sale hoy a las 7p.m por nuestro canal de YouTube 🔥🔥 pic.twitter.com/XorKqIuLhO — Un break (@Unbreakoficial) October 16, 2023

Cristian Arango comenzó su carrera en las divisiones menores del Envigado y ha tenido varias experiencias internacionales siendo jugador del Valencia Mestalla en el año 2015, siendo su primer equipo fuera del territorio colombiano.

Publicidad

Igualmente, ha jugado en el Benfica B, Desportivo Aves y el Tondela en Portugal para después llegar a Millonarios. Allí, con una gran temporada, logró hacerse el nombre suficiente para irse al Los Ángeles FC en donde no desentonó. Tuvo un paso algo fugaz por el Pachuca para volver a recaer en la Major League Soccer (MLS) con el Real Salt Lake firmando un contrato hasta diciembre de 2026 y en donde actualmente es uno de los jugadores más relevantes del plantel en materia ofensiva.