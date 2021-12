Cristian 'Chicho' Arango: "Estoy contento por haber hecho un buen 2021, cumplí metas y sueños"

"Estoy contento por haber hecho un gran 2021, de cumplir metas y sueños que tenía", expresó de entrada Cristian 'Chicho' Arango en entrevista que le concedió a 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', este lunes.

El jugador habló sobre su presente en la MLS, donde llegó a Los Ángeles FC y anotó 14 goles en 17 compromisos, lo que le sirvió para ser nombrado como el mejor fichaje de la temporada.

"Todo encaja perfecto, porque quería ir a esa liga y competir allí. Tenía muchas ganas y me preparé para lograrlo. El cuerpo técnico me brindó su confianza, los jugadores me hicieron sentir como si estuviera hace años con ellos, eso fue importante para destacarme", añadió.

Más declaraciones del 'Chicho' Arango:

Llamada de Magic Jhonson

"Fue sorpresa, él es uno de los dueños del equipo. Me gusta mucho la NBA y él es una leyenda. Recibir su videollamada y su camiseta firmada, significa mucho para mí. Ser el fichaje del año y ser reconocido por eso, es algo que nunca había pasado y estoy contento por eso".

Próxima convocatoria de Selección Colombia

"Estamos a la expectativa de que todo pueda salir bien y sea llamado, siempre voy a estar disponible".

Movimientos como delantero en el frente de ataque

"En las fuerzas básicas de Envigado, tenía al profesor Juan Gabriel y siempre me decía que yo era '9', pero a mí me gustaba mucho la pelota. Cuando jugaba arriba no le gustaba que bajara a recibir, metió a otro compañero en punta y se dio cuenta que servía más si bajaba a generar el juego".

