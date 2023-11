Cristian 'Chicho' Arango y algo que le quita el sueño: ¿es jugador para estar en Selección Colombia?

En exclusiva para 'Blog Deportivo' de Blu Radio, Cristian 'Chicho' Arango dejó entrever su deseo por jugar en la Selección Colombia, además de analizar su regreso a la acción luego de una lesión que lo privó de hacer a lo que se dedica, jugar al fútbol.

En primera instancia, habló de una lesión que lo mantuvo algunas semanas por fuera de los terrenos de juego. Sin embargo, en su regreso, se sintió de la mejor manera y comenta que se está en un gran nivel. "Obviamente las lesiones nadie las espera. Venía en una muy buena racha de goles. Que te sorprenda una lesión, es algo que nadie lo espera. Me recuperé rápido. Estuve 3 semanas en recuperación y ahora estoy a tope gracias a Dios", dejó en claro el colombiano.

Igualmente, reveló el secreto de su éxito en la MLS, el cual es prepararse en todos los ámbitos posibles que exigen a un futbolista. "Intento prepararme para mí y para mi carrera. También me preparo mucho mentalmente y físicamente para poder estar bien a donde vaya y esto ha sido la clave, prepararme para mí. Para poder estar bien y sentirme bien y ya por ende Dios a uno le pone los goles y las asistencias", confesó el exjugador de Millonarios.

Por otro lado, dejó saber su deseo por vestir la camiseta de la Selección Colombia, pero se mantuvo con los pies en la tierra al asegurar que todo llegará cuando tenga que llegar. "Uno siempre quiere estar, uno siempre quiere ir a la selección. Uno trabaja para esto. Soy muy consciente que estuve tres semanas fuera por la lesión. Pero venía en buena racha. Ahora, espero aportarle a mi equipo, que es donde estoy concentrado y poder contestar. Dios lo pone a uno en el camino en los momentos adecuados y uno siempre va a soñar con vestir la camiseta de la Selección Colombia", declaró.

Otras declaraciones de Cristian 'Chicho' Arango para 'Blog Deportivo'

Cristian 'Chicho' Arango, gol y debut con el Real Salt Lake Foto: @RealSaltLake

¿Está feliz con su rendimiento en la MLS?

Sí, estoy muy feliz con las cifras que llevo en la MLS, con los minutos que he jugado también. Los 17 partidos que he jugado son sorprendentes. Es una cifra que me gusta. Uno siempre busca, quiere más, pero la cifra que llevo actualmente de goles, por minutos jugados, me gusta y espero poder seguir en una muy buena racha durante un largo tiempo".

¿Se habla con los demás colombianos de la MLS?

Son chicos que son grandes personas que trabajan muy bien, que les está yendo muy bien. Entonces, he tenido contacto con ellos. Uno siempre les desea lo mejor, realmente, a todos los colombianos que están en la MLS. Estamos abriendo un camino bonito para futuras promesas que puedan venir acá y de acá pueden salir muchas veces al fútbol europeo, más costosos incluso. Entonces uno siempre intenta hacer las cosas bien y abrir ese camino tan bonito".

¿La MLS es competitiva?

"En el radar estaba, sino miento, que la segunda división de España era la sexta Liga del mundo. Actualmente, creo que la MLS puede estar en ese podio de competitividad. Acá miran muchos jugadores para llevárselos a Europa, esa es la moda acá en la MLS. Yo creo que la MLS está en el sexto o séptimo puesto en el ranking FIFA de ligas".

¿Le gustaría jugar en Europa?

Siempre miro a Europa como una posibilidad. Han llegado varios agentes a preguntar y a dar opciones para poder ir a Europa de nuevo y obviamente, uno nunca se cierra nada, pero ahora estoy muy feliz acá (en Real Salt Lake). Mi familia está muy contenta. Estoy bien, me siento muy bien y me siento en gran nivel. Obviamente, uno nunca se cierra ninguna posibilidad, pero estoy concentrado en el club en donde estoy actualmente".

¿Se habla con sus excompañeros de Millonarios?

"A veces saludo al profe Alberto Gamero, lo felicité por el buen trabajo que ha venido haciendo. Me alegra mucho cómo le va siempre con Millonarios. Me he comunicado muchas veces con él, con Henry rojas también. Ellos siempre me aportaron bastante en mi carrera. Siempre voy a estar agradecido con ellos".

¿Le gustaría volver a Millonarios?

"Acá estoy muy contento. Acá estoy feliz con mi familia. Y obviamente tengo dos años más de contrato. Tengo mucho por aportar acá primero antes de pensar en volver".