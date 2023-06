Cristian Dájome, ahora en el DC United de la MLS, por pedido del reconocido Wayne Rooney

La MLS sigue teniendo talento colombiano en la mayoría de equipos. Uno de ellos es Cristian Dájome, quien estaba en Vancouver Whitecaps, pero ahora viste la camiseta del DC United desde finales de abril, en una sorpresiva transferencia, que se dio porque el popular Wayne Rooney, actual técnico del cuadro de Washington lo pidió como fichaje.

Por eso, en Gol Caracol hablamos con el atacante bogotano, de 29 años, para la sección ‘Embajador de la semana’, y nos contó de su actualidad en el balompié norteamericano y lo que signidica ser dirigido por una leyenda del fútbol inglés y del Manchester United.

Además, Dájome recordó sus primeros pasos como profesional y la ‘deuda’ que le quedó de su estadía en Atlético Nacional, donde quería mostar un poco más.

¿Cómo se siente con su nuevo equipo en la MLS?

“Feliz, estoy muy contento. No hay palabras para expresar a veces lo que uno siente, pero con mucha convicción de poder hacer las cosas bien aquí, de ayudar al equipo en lo que más pueda y obviamente, poder cumplir los objetivos que los tenemos trazados como grupo”.

¿Qué objetivos tiene en la temporada?

“Hoy los objetivos obviamente son clasificar a playoffs y ya ahí comenzar a hacer lo que hay que hacer. La idea es poder conseguir uno de los dos títulos y estamos trabajando para lograr eso”.

¿Cómo se dio ese cambio tan inesperado de club en la MLS?

“Fue algo muy rápido, de hecho algo extraño, esta liga es así. La cuestión fue que yo salgo de entrenar, iba a recoger mis hijas con mi señora. Y me llaman y me dicen que tengo nuevo equipo y que tengo que viajar al otro día y yo pues no sabía nada. Ya después el empresario me explicó que la liga lo maneja así. Y bueno, igual feliz, porque lo bueno es que cuando te piden o cuando te llevan a otros clubes como estos, es porque el técnico te pide porque hay un interés. Entonces en este caso Wayne Rooney el coach estaba interesado en mí porque necesitaba jugadores en esa posición y gracias a Dios se dio. En la liga me ha ido muy bien y ahora estamos aquí, disfrutando de estar en este lindo equipo y en esta linda ciudad”.

Cristian Dájome en acción de juego con el DC United - Foto: AFP

¿Qué tal la adaptación DC United?

“Llegué a un club muy lindo, la gente es muy amable. El staff hizo que me pudiera adaptar lo más rápido posible, me ayudaron con todo lo necesario para poder acoplarme y ya después a la cancha. Yo creo que gracias a Dios me dio un muy buen don y es simplemente el de entender tácticamente lo que quiere el técnico y ya después, lo demás lo va haciendo uno. Entonces yo creo que eso es muy fácil. Al final yo creo que eso se ha visto en la rápida adaptación”.

¿Cómo le ha ido compartiendo con un delantero como Christian Benteke?

“Obviamente Benteke es un excelente jugador, se nota mucho la experiencia que tiene de haber jugado en ligas grandes. Y yo también miro la facilidad de los movimientos que él hace y así mismo me conecto con él para poder sacar a relucir mi talento también”.

¿Cómo es Wayne Rooney?

“Es algo único, muy pocos tienen esa linda oportunidad que te entrene alguien como lo es Wayne Rooney con la historia que él tiene futbolísticamente y la verdad que, como persona, él es excelente. Él es más bien un poco callado, pero cuando habla dice lo importante. Eso es muy bueno para uno. Cuando habla uno sabe qué es lo que tiene que hacer. Él no habla por hablar. La verdad, estoy muy contento con eso”.

¿Practica remates con Rooney?

“Sí me ha dado clases un poco de cómo pegarle al balón cuando practicamos finishing. Él se anima un poco pero sí nos ha enseñado”.

¿Qué recuerda de su proceso en el fútbol profesional?

“Tuve que pasar por momentos muy difíciles. A veces no tomaba las mejores decisiones y eso fue lo que me hizo madurar como jugador. Al final, poder estar donde estuve gracias a Dios. Ya después futbolísticamente he hecho lo que he tenido que hacer y estoy un poco más profesional. También ha llevado a que crezca también como jugador. Entonces esos sacrificios que se hicieron en un tiempo atrás en algunos equipos, que de por ahí en ese momento fueron malos para mí, pero ahora yo los veo como buenos porque me dejaron una bonita enseñanza”.

¿Tiene alguna deuda con algún equipo?

“Yo creo que en Nacional hubiera podido hacer mucho más por la confianza que me daban los técnicos por el fútbol que tenía en ese momento. Pero quizás en mi mente no estaba tan clara y hacía cosas que no tenía que hacer”.

Ahora ven mucho los jugadores de la MLS, ¿sueña con estar con la Selección Colombia?

“Mi sueño aún por jugar en la Selección está intacto y estoy trabajando para eso. Yo siempre he dicho que cuando uno menos lo espera, las cosas llegan y con trabajo aún más, así que voy a continuar trabajando, marcando goles, asistencias, tratando de hacer lo mejor y los mayores números posibles para poder así tener la posibilidad de estar en una Selección Colombia”.