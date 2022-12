Cristian Dájome: “De Junior no hablo; hubo interés de Millos, pero vine a hacer historia en la MLS"

El bogotano fue campeón de la Copa Sudamericana el año pasado con Independiente del Valle, de Ecuador. Esto lo convirtió en el primer colombiano en levantar, además, la Libertadores y la Recopa. Firmó esta temporada con Vancouver Whitecap, de la MLS.

Cristian Dájome logró debutar de manera oficial, el pasado sábado, en su segundo club en el exterior. Luego de hacer historia en el fútbol ecuatoriano, al ser uno de los protagonistas del tercer título continental, a nivel de clubes, del vecino país; fue titular con Vancouver Whitecap en la derrota 3-1 con Kansas City.

El bogotano, de 26 años, jugó todos los partidos de la pasada Copa Sudamericana con Independiente del Valle. De hecho, uno de los cuatro goles que anotó fue en la final frente a Colón. “Fue algo único. Es lo más lindo que me ha podido pasar hasta ahora”, le dijo Dájome desde Canadá a GolCaracol.com.

Por eso, luego de unos discretos pasos por Atlético Nacional y América de Cali, su nombre sonó con fuerza para volver a nuestro país. Junior y Millonarios se interesaron. Los de Barranquilla estuvieron más cerca, pero alegaron problemas físicos del jugador. Al azul, le salía muy caro; y por eso, Dájome terminó llegando a la MLS.

¿Cómo se ha sentido con este nuevo reto?

“Contento. Esta es una linda oportunidad que me brindan para seguir disfrutando de mi carrera. Llegué a un club que me quería desde hace tiempo. El técnico (Marc Dos Santos) me llamó y se mostró muy interesado en traerme. Elogió mi forma de juego y la capacidad que tenía de acomodarme a varios sistemas”.

¿Qué es lo que más lo ha sorprendido de la MLS?

“Acá es otra cultura. El estilo de trabajo es muy diferente, por ejemplo, no se concentra y los entrenamientos son distintos. Eso ayuda a seguir creciendo. Llegué a un equipo que se reforzó para ser campeón”.

¿Cómo va con el inglés?

“Bien. Me defiendo y cada día lo voy perfeccionando. Lo que no entiendo me lo traduce Fredy Montero, quien se ha convertido en un gran amigo. Nos conectamos de entrada y tenemos muy buena relación”.

¿Qué pasó con Junior, realmente estaba mal físicamente?

“Estuve cerca. Ya es un tema que prefiero dejarlo de lado y no quiero entrar en polémicas. Ellos tendrán sus razones, pero yo sé que hay una sola verdad y esa no fue. Yo estoy en plenitud física. Aquí soy titular y están muy felices con mi llegada. En cuanto a lo que hablaron, siempre me tuvo sin cuidado. No puedo meterme en eso. Yo simplemente estoy tranquilo en saber que soy una persona correcta y me concentró en mi carrera”.

¿Y con Millonarios?

“Hubo interés. Conozco al ‘profe’ Gamero del Tolima y por eso también quería ir. Al final, por cosas mínimas no se dieron las negociaciones”.

¿Por qué no siguió en Independiente del Valle?

“Estaba la posibilidad. No se dio por decisión de ellos. El técnico me quería, hablaron con mi empresario y al final no dieron razón. Cuando llegó el día, me dijeron que no iban a hacer uso de la opción de compra (300 mil dólares). No me dieron razones, ni las pregunté. Igual yo me fui tranquilo porque sé que hice las cosas bien e hice historia, que era lo más importante”.

¿Qué rescata de su paso por Ecuador?

“Me sirvió mucho para ser profesional y dedicarme a lo que amo. Por ahí los pasos que más me duelen es el de Nacional, porque no lo aproveché como quería. También en algún momento tomé malas decisiones y me hago responsable de eso”.

¿Qué esperar de Cristian Dájome?

“Quiero seguir haciendo historia, ahora en la MLS. Esto me abrirá las puertas de la Selección Colombia, que es mi objetivo. Lo vengo buscando, no me llamaron, pero mantengo la ilusión de llegar y no desaprovechar esa oportunidad”.

