Cristian Dájome dejó el trago y la fiesta para ser protagonista en Independiente del Valle

El atacante colombiano se ganó un lugar en el equipo ecuatoriano, que este sábado se medirá con Colón, de Argentina, en la final de la Copa Sudamericana 2019.

Cristian Dájome se alejó de lo malo, de lo que no le convenía, sentó cabeza y con la ayuda de su familia y como él mismo lo dice: su acercamiento a Dios, salió adelante. En la actualidad se destacada con Independiente del Valle, de Ecuador, y disputará la final de la Copa Sudamericana, este sábado, desde las 3:30 p.m., frente a Colón, de Argentina.

Más allá de lo netamente futbolístico, el atacante colombiano habló con GolCaracol.com sobre las razones por las que está brillando en el balompié ecuatoriano y en el torneo internacional.

Además, se refirió de sus objetivos y el anhelo que tiene de levantar la Sudamericana y sumar un título más a su palmarés, sabiendo que ya tiene la Libertadores y la Recopa Sudamericana, que consiguió en su paso por Atlético Nacional.

¿Qué lo tiene destacándose con Independiente del Valle?

“Lo que me ha hecho crecer humanamente y futbolísticamente de lo que era Cristian Dájome en el pasado, es Dios, una pieza fundamental en mi vida y ahora que está Cristo en mi corazón me siento más tranquilo, disfruto mucho más las cosas, las hago con más responsabilidad. Creo que uno como futbolista a veces se deja llevar de muchas cosas y vive la vida de una manera que piensa que lo está haciendo bien, y no es así, entonces creo que eso es lo que ahora me tiene disfrutando de este gran momento y espero poder ganar la final de la Copa Sudamericana”.

¿Qué cosas cambió y por qué tomó la decisión?

“Los jugadores hoy en día son ejemplo para todo el mundo, creo que somos un ejemplo a seguir porque sin duda están pendientes de los partidos, de algunos jugadores en especial, creo que uno debe orientarse bien, llevar una buena vida y no dar de qué hablar. Por ahí eso fue lo que me pasó en Nacional, a pesar que siempre fui un jugador que destacaba, que mostraba que quería estar muchos años allá, tuve algunos altibajos y fueron por la costumbre de muchos futbolistas colombianos, el trago, las mujeres, la rumba, eso no está bien visto y eso me llevó a no hacer las cosas bien.

¿Qué consejo le da a los jóvenes que están comenzando en el fútbol?

“El consejo a los jóvenes es que mientras estén el fútbol lo hagan con dedicación, pasión, disciplina, porque todo el mundo está pendiente de los profesionales, que lo hagan con amor y que se dediquen a ser grandes personas”:



¿Por qué tomó la opción de irse a Independiente del Valle?

“La de Independiente del Valle era la mejor, y se tomó la mejor decisión porque es un gran club, está bien estructurado y humanamente me han tratado muy bien. Por esos son los resultados y frutos que ahora se ven”.

¿Cuáles son sus objetivos a corto y largo plazo?

“Mi objetivo principal es ganar la Sudamericana y llegar a la final de la Liga, quiero hacer historia en este club. A largo plazo mi objetivo es llegar a Europa, para eso también tome la decisión de salir del país”.