Cristian Dájome: "Mis derechos son de Nacional, pero hasta el mes de diciembre estoy con ellos”

El atacante, campeón de la Copa Sudamericana con el Independiente del Valle, habló con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, sobre lo que podría deparar su futuro.

Cristian Dájome, tras ganar la Copa Sudamericana el sábado pasado con Independiente del Valle, no se conforma y quiere seguir consolidando su carrera, bien sea a nivel internacional o en nuestro país.

El colombiano habló con ‘Blog Deportivo’ sobre lo que le podría venir en su carrera, tras alzar la Copa en Asunción.

Dájome espera que se defina su futuro, ya que se encuentra a préstamo con opción de compra en el equipo ecuatoriano, después del arreglo firmado por Nacional de Medellín.

“Ya estamos concentramos en la liga y jugar los playoffs. A partir del jueves, lo de la Sudamericana queda atrás y ya pensar en el toreno local y hacer un doblete sería histórico para este club”, dijo el atacante.

Dájome agregó que “los derechos son de Nacional, pero hasta diciembre estoy con ellos y luego Independiente del Valle tiene la opción de compra, pero hasta ahora no han me han dicho si me quedo o no. Esperemos que todo se pueda dar y quedarme acá y seguir triunfando con este equipo y jugar la Copa Libertadores”.

Las razones por las que ganaron la Copa

“El equipo tiene una infraestructura muy fuerte y una buena base en sus divisiones inferiores, la directiva le apuesta a eso, ese es su fuerte y por ello hay unos buenos jóvenes con proyección que han destacado en el primer equipo”.

El técnico Miguel Ángel Ramírez

“Es un excelente técnico, es una gran persona, siempre está dispuesto para darle consejo a los jugadores. Cuando está dirigiendo, le gusta que el jugador sea intenso, pero lo mejor lo tiene como persona y lo ayuda a uno salir adelante como futbolista”.

