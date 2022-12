Cristiano Ronaldo sí lo quiere en Juventus: el portugués se habría comunicado con James Rodríguez

Según medios españoles, el astro buscaría que el mediocampista colombiano arribe en el club italiano tras finalizar la actual temporada.

Muchas versiones crecen cada semana sobre el futuro de James Rodríguez y este lunes surgió una señalando que Cristiano Ronaldo se habría contactado con el colombiano para que llegue a la Juventus.

Aunque el astro portugués había dicho en 2018 que al creativo colombiano no lo necesitarían en la ‘vecchia signora’, el diario ‘Marca’ menciona que por la posible salida de Paulo Dybala, el luso intentaría convencer al ‘10’ de la Selección Colombia.

Mientras tanto, el presente de James no es el mejor en Alemania. En el Bayern Múnich no es titular fijo para Niko Kovac y el elenco bávaro no ha definido si hacer uso de la opción de compra, que tiene por parte del Real Madrid.

El futuro del mediocampista ‘cafetero’ es incierto y varios clubes importantes de Europa suenan para quedarse con los servicios deportivos de Rodríguez Rubio.

