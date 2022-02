Críticas para Dávinson Sánchez, en Inglaterra: “Está luchando por la confianza”

Dávinson Sánchez no la pasa bien en Inglaterra, con el Tottenham, y en las más recientes temporadas no ha podido mostrar un alto nivel, que lo ha llevado a ser suplente y recibir críticas.

En esta ocasión, el exfutbolista Micah Richards, con paso en el Manchester City, fue el que se refirió a la actualidad del colombiano.

Publicidad

“Los jugadores mayores no están jugando bien, Cristian Romero y Davinson Sánchez. Estoy confundido porque ellos son buenos jugadores, o al menos lo eran, no entiendo qué pasó. No puedes decir que son los mejores jugadores porque la Premier League es una liga difícil, pero eran buenos”; afirmó de entrada.

Publicidad

Además, Richards hablando específicamente de Sánchez, mencionó en entrevista con 'BBC Radio Five Live Football Daily Podcast', que “está luchando por la confianza, pero no parece que sepa lo que está haciendo allí, por el sistema, están jugando con línea de tres atrás, no sé si es lo suficientemente bueno o si quiere jugar en esa posición”.