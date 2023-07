Cruz Azul no le dio más vueltas al asunto y presentó a Willer Ditta como su nuevo fichaje

Con el objetivo de sumar el título a final de año en el rentado local, Cruz Azul se sigue reforzando de gran amanera, ahora, con el defensor Willer Ditta, a quien ya anunció a través de sus redes sociales y le dio la bienvenida como nuevo jugador ‘cementero’.

Tras la incorporación de dos ‘cafeteros’ más, como lo son Daniel Castaño y Diber Cambindo, ahora la ‘Máquina’ suma un nuevo colombiano a la plantilla, este, proveniente del Newell´s Old Boys de Argentina, donde supo ser figura y, con grandes y destacadas actuaciones tanto en defensa como en ataque, apropiarse de un lugar dentro del onceno titular.

Aunque en días anteriores Ditta ya había arribado a México, además de otorgar sus primeras palabras, no fue hasta la jornada de este jueves 6 de julio que el conjunto ‘cementero’ lo anunció y oficializó como nuevo fichaje, después de haber presentado y aprobado los exámenes médicos correspondientes.

“¡Ya es oficial! ¡Llega una muralla colombiana a la defensa celeste! Willer Ditta es jugador de Cruz Azul”, publicó la ‘Máquina’ a través de su cuenta oficial de Twitter, en la que anunció su nuevo fichaje, que podría estar disponible para el duelo contra el Inter Miami de Lionel Messi, el 21 de Julio.

Su llegada al equipo mexicano generó gran reacción y empatía de la afición local, que lo ‘llenó’ de positivos y buenos mensajes, en la que será un nueva etapa en su carrera profesional. “Grande mi hermano, ¡vamos!, al fin un defensa de calidad, llegó la bestia, refuerzo de lujo, ya me estoy ilusionando”, fueron las palabras del algunos hinchas ‘cementeros’ que se refirieron en redes sobre el refuerzo de Ditta en Cruz Azul.

¡Ya es oficial! ¡Llega una muralla colombiana a la defensa celeste!



Willer Ditta es jugador de Cruz Azul. #AzulDePorVida pic.twitter.com/hobSJ276EK — CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 7, 2023

Por otra parte, Diber Cambindo, otro de los colombianos recién llegados a las toldas de la ‘Máquina’, se refirió hacer horas sobre lo que fue su arribo al fútbol ‘manito’, en el que las expectativas son altas y, a nivel personal, como delantero su deseo es anotar goles por ‘montones’.

"Esperen lo mejor de mí, yo siempre busco dar lo mejor y no me guardo nada. Si yo tengo la responsabilidad de ser el delantero titular, me la voy a echar porque a eso vengo", dijo el atacante ‘cafetero’ en entrevista con 'TUDN'.

Sumado a eso, fue contundente sobre su función en el club y papel que espera tener en el equipo: "No vengo a estar sentado ni a esperar a que llegue otro y lo haga por mí sabiendo que yo tengo la posibilidad. Entonces yo vengo convencido de que voy a hacer las cosas bien".

El próximo duelo de Cruz Azul será el sábado 8 de julio por la Liga MX frente a Toluca por la segunda jornada, luego de que en el debut cayeran 2-0 contra Atlas en condición de visitante.