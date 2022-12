“Cuando Falcao llegó a Manchester United venía de una lesión, no podía actuar bien”

Esto lo dijo el defensor Chris Smalling para la prensa inglesa en donde reveló sus vivencias con el samario, en su época con el cuadro inglés en 2014. Asimismo, elogió al jugador y comentó que es “uno de los jugadores más amables que ha conocido”.

Chris Smalling se sinceró sobre lo ocurrido con Falcao García en su paso por el Manchester United, ya hace cinco años. El defensor inglés, que actualmente juega con la Roma, compartió vestuario con el ‘Tigre’ en la época en la que Louis Van Gaal dirigía a los ‘red devils.

“Falcao es uno de los tipos más amables que he conocido, hablaba bien inglés, era muy buena persona. Todos queríamos que su labor funcionara, tenía cifras aterradoras, pero vino después de una gran lesión y eso influyó para que la situación no funcionara para él”, afirmó Smalling en una entrevista para el diario inglés ‘The Athletic’.

Por su parte, el defensor enalteció al samario y aseguró que es un excelente profesional:

“A veces, cuando las cosas no funcionan, los jugadores son, en gran parte, responsables, por lo que no sientes lástima por ellos. Falcao era diferente, simplemente no podía actuar bien y en su máximo nivel, por lo que había sucedido antes”.

Al final, Falcao no tuvo un paso fructífero en el United, donde solo anotó cuatro goles, en 1.495 minutos.

