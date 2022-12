"Cuando llegué a Real Madrid di con un técnico top como Ancelotti, sabe manejar grupos"

James Rodríguez hablé este sábado de su capítulo jugando con la camiseta del famoso equipo español y en el que ha pasado momentos deportivos buenos y malos. Se refirió a sus técnicos en el cuadro 'merengue'.

En la entrevista de James con Río Ferdinand no faltaron los interrogantes relacionados de su llegada al Real Madrid, después de haber sido figura, goleador y autor del mejor tanto del Mundial de Brasil 2014.

"Llegar al fue cumplir un sueño grande, en un equipo en el que hay grandes jugadores, estaban en el equipo todos los (jugasdores) que sabes, de mucha calidad. Llegué con una presión extra, venía de hacer una Copa del Mundo buena. Pienso que tenía que disfrutarlo, di con un técnico super top, que sabe mucho como Carlo Ancelotti", recordó sobre su llegada.

Además siguió con sus palabras para definir al entrenador italiano. "Ancelotti sabe manejar grupos, tuve la total confianza de su parte y fue un primer año espectacular en el Real Madrid. Hice 17 goles, 17 pases de gol, fue un año top. Cuando tienes calidad, talento, entrenas bien, te cuidas bien, es mucho más fácil ir al campo", aseguró.

Ferdinand le pidió al colombiano que definiera a los entrenadores que ha tenido en sus dos etapas con el equipo blanco de España y así afirmó que "los tres son buenas personas, muy buena gente. Lo que fue Carlos ya lo dije, con Rafa Benítez estuve poco tiempo porque a los cuatro meses se fue y con Zidane la primera parte jugué poco. Ahora acá estoy, aprendiendo cada día, ojalá que pueda jugar más, sé que tengo talento, calidad y creo en eso".

Tal y como se lo había dicho el martes pasado a GolCaracol.com, James reiteró su situación en Real Madrid. "En el verano pasado tuve una buena oferta de un club, que no quiero decir el nombre, sabía que no iba a jugar mucho aquí, tenía para irme, pero no me han dejado ir. Prácticamente este año las circunstancias se dieron así, no porque yo lo quise".