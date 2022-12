"Cuando me llamaron a decirme que iba convocado a Selección Colombia, me temblaba la voz"

Wilmar Barrios, del Zenit de Rusia, dio a conocer algunas de sus sensaciones cuando iniciaba su proceso con el seleccionado colombiano de mayores, del que ahora es referente y jugador importante.

Este lunes, el mediocampista cartagenero Wilmar Barrios habló y dio detalles de su llegada al Zenit, de su proceso en la Selección Colombia y de las enseñanzas que le dejó Guillermo Barros Schelotto, su entrenador en Boca Juniors, de Argentina.

En una charla con ‘Espn’, el volante de marca del combinado nacional reveló, además, los pormenores de su fallida llegada a la Premier League; en donde sonó para ir al Everton y al Tottenham.

Acá las declaraciones de Wilmar Barrios:

Llegada al fútbol ruso:

“Cuando llegué a Rusia, al Zenit, yo dije “a donde vamos tan lejos”. Todo se dio tan rápido. Cuando llegué no sabía ruso, había varios latinos, estaba Cristian Noboa, eso me ayudó. Me recibieron los directivos, no entendía el inglés ni el ruso, solo español. Al entrenar todo era ruso, yo no les entendía. Afortunadamente estaba el ecuatoriano Noboa, que lleva bastante tiempo en Rusia y me ayudo a adaptarme”.

Posible fichaje de la Premier League:

“La idea era el Everton, se había charlado. Lo del Tottenham fue una charla de la posibilidad de vender uno de los que estaban. En el Everton tenían que vender al volante que se iba a ir al PSG, que al final se fue. Me mantuve tranquilo en ese tiempo, hasta el último día del mercado de Europa, me llamó Felipe y me dijo que los del Zenit estaba avanzado porque habían vendido a Paredes al París. Hablé con Alfaro, le comenté la posibilidad de que se cerrara la contratación y él me dijo que viajara y si no se daban las cosas, coges un avión y te regresas a Buenos Aires. Estaba almorzando, ya me iba a montar al bus y Felipe me llamó y me dijo que se cerró el traspaso. Todo el tiempo fue corriendo, casi nos deja el avión en una conexión”.

Su proceso en la Selección Colombia:

“Con Queiroz tengo la oportunidad y la confianza de jugar continuamente. Con Pekérman no tenía eso, yo venía en un proceso. Venía en un proceso porque me decían que cuando no estuviera Carlos Sánchez, ese era mi sitio. Cuando me convocaron a Selección, me temblaba la voz. Yo no sabía si contarles a mis familiares, esperé a que saliera la convocatoria. Yo sabía que iba a un proceso. Carlos Sánchez incluso me hablaba y me aconsejaba. Todo eso me sirvió, para cuando me tocó mi oportunidad en el Mundial. Después de eso, las cosas se fueron dando solas. Me gané la confianza”.

