Juan Fernando Quintero sorprendió a todos cuando tomó la decisión de dejar a River Plate para irse a jugar en el fútbol de China, más exactamente en el Shenzhen del balompié asiático.

Y, sobre esto, en Sudamérica siguen los comentarios, por lo que en '¿Cómo te va' tuvieron al habilidoso mediocampista, quien no se guardó nada y hasta le envió un mensaje a Santos Borré.

"Uno nunca sabe cuándo se va a ir, si fuera por mí nunca me iría, pero uno pone todo en la balanza y tiene que tomar una decisión. No me arrepiento de la decisión de haberme ido, creo que al final no quedé en deuda con nadie y lo hablé con quien tenía que hablarlo", expresó acerca de su ida del 'millonario'.

El antioqueño tuvo tiempo para hablar de lo que fue su experiencia con Marcelo Gallardo, con quien ganó la Copa Libertadores 2018, en la recordada final disputada contra Boca Juniors, en el Santiago Bernabeú.

"Gallardo es el entrenador más especial de mi carrera. He estado con grandes técnicos, pero este fue especial. Cuando era entrenador, esa era la relación y fuera de los partidos teníamos una gran amistad. Lo quiero mucho y le agradezco demasiado", resaltó.

A Santos Borré le dejó un recado: "Como amigo le digo a Borré que tome su mejor decisión, que sea feliz, que piense en su futuro y tome la mejor decisión y sea feliz".

Pero lo que más llamó la atención, fue la revelación que hizo sobre su futuro en el fútbol y su cuándo se 'colgaría los guayos'.

"La idea es que a los 33 años pueda retirarme digno de este trabajo y estoy armando día a día lo que va a ser el post. Toda mi vida he disfrutado jugar fútbol en medio de la responsabilidad. Trato de hacerlo cada partido porque cada vez se hace más corto el seguir jugando. Hay que tratar de que no te lleve la presión", concluyó.